Berlin (ots) - Der Nova - Innovation Award der deutschen Zeitungengeht nach Düsseldorf, Hamburg, Kiel und Berlin. Die Jury des vomBundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) zum zweiten Malausgeschriebenen Preises wählte die "Rheinische Post", "Die Zeit" unddie "Kieler Nachrichten" als Sieger 2018. Darüber hinaus wurde "DieWelt" mit einem Sonderpreis prämiert. Die feierliche Auszeichnung dervier Preisträger war Abschluss und einer der Höhepunkte desdiesjährigen Zeitungskongresses in Berlin. Mit dem Award werden diejeweils besten Produkt-Neueinführungen, außergewöhnlicheGeschäftsmodelle, kreative Strategien und Vermarktungsideen in dreiKategorien ausgezeichnet. Gewürdigt werden innovative Leistungen fürLeser/Nutzer und Werbekunden ebenso wie beispielsweise dieErschließung neuer Märkte außerhalb des Kerngeschäfts der Zeitungen.In der Kategorie "NOVA Produktinnovation" wurde ausgezeichnet:"Listening-Center - lokale und regionale Reportings" (Rheinische PostMedien, Düsseldorf): Dabei handelt es sich um ein Recherchewerkzeug,das Lokalredaktionen mit Technologie verbindet. Ein Algorithmusdurchsucht in Echtzeit 40 Millionen Quellen, soziale Netzwerke, Forenund Nachrichtenseiten und zeigt lokale und regionale Themen an, dieWiderhall im Netz finden - und welche Themen somit für die jeweiligenLokalredaktionen Relevanz habe. Das Werkzeug sei, würdigte die Jury,ein exzellenter "Themenradar". Damit fänden starke, relevante, aberauch lustige, abseitige Beiträge entsprechend aufbereitet den Weg indie Stadt- oder Landausgabe.Preisträger in der Kategorie "NOVA Vermarktungsinnovation" ist:"Freunde der ZEIT - Das neue Programm für Abonnenten der ZEIT" (ZeitVerlag, Hamburg). Die Jury überzeugte diese Innovation, da sie inbesonderer Weise auf den Leser eingehe. Im Mittelpunkt stehe derdauerhafte Dialog mit den Lesern - und dies jenseits der Zeitung. DasProgramm biete die Möglichkeit, die spannendsten Köpfe aus derRedaktion persönlich zu treffen und die größten Debatten auchjenseits der Wochenzeitung zu vertiefen. Den Lesern werde damit einattraktives Vorteilspaket rund ums das Kernprodukt geboten.Mit "NOVA Neue Geschäftsfelder" ausgezeichnet wurde: "#SH_WLAN"("Kieler Nachrichten"): Mit dem #SH_WLAN wird den Kieler Bürgern eindigitales Umfeld zur Verfügung gestellt, das einen freien unduneingeschränkten Zugang zu digitalen Angeboten ermöglicht. Die Jurymerkte dazu an, dass die gesamte Bevölkerung in der Region von derneu geschaffenen Infrastruktur profitiere. Strukturelle Lücken in derNetzabdeckung würden damit geschlossen. Darüber hinaus biete dasNetzwerk Vermarktungspotenzial in Zusammenarbeit mit dem stationärenEinzelhandel. Auf dieser Grundlage könnten zudem Einzelhändler ihreGeschäftsmodelle erweitern und digitale Strategien entwickeln.Darüber hinaus hat sich die siebenköpfige Jury entschieden, einenSonderpreis für einen innovativen redaktionellen Auftritt zuvergeben. Er ging an "Die Welt". Die Zeitung versinnbildlichte dieInhaftierung ihres seinerzeit in der Türkei ohne Anklagefestgehaltenen Korrespondenten Deniz Yücel nach 300 Tagen hinterGittern, indem sie den Grundriss seiner Zelle in Originalgröße aufZeitungsseiten nachbildete. Aus Sicht der Jury gelang es der "Welt"mit dieser Spezial-Ausgabe, Yücels bedrückende Situation aufbemerkenswerte Art im Print-Produkt dazustellen und damit zugleichein kreatives Statement für die Pressefreiheit zu setzen, das sichauch positiv auf die Wahrnehmung der Medienmarke auswirke."Der Innovation Award der deutschen Zeitungen ist Ausdrucksprudelnder Innovationskraft und Kreativität. Aufbruchstimmung machtsich breit. Das zeigen die vielen guten Einreichungen aus denMedienhäusern, die es der Jury schwer gemacht haben. Wir sind alsMedien-Unternehmer immer auf der Suche nach neuen Ideen, neuenProdukten, neuen Inhalten. NOVA - das ist auch im zweiten Jahr einInnovations-Seismograph, der hoffentlich auch im kommenden Jahrwieder stark ausschlägt, " betonte Dr. Wolfram Kiwit, Vorsitzenderder Jury 2018.Die Jury des NOVA - Innovation Awards der deutschen Zeitungenkonnte unter insgesamt 60 Einreichungen aus 50 Verlagen auswählen undhatte im Vorfeld neun Einreichungen sowie einen Sonderpreis alspreiswürdig nominiert. Die Preisträger sowie die jeweiligenNominierungen in den drei Kategorien werden in den kommenden Monatenin den Medien des BDZV und auf der Website www.nova-award.de nähervorgestellt.Der Jury gehören an: Meinolf Ellers, CDO dpa, Hamburg; Dr. WolframKiwit, Chefredakteur "Ruhr-Nachrichten", Dortmund (Vorsitz);Rolf-Dieter Lafrenz, Geschäftsführender Gesellschafter SCHICKLERUnternehmensberatung, Hamburg; Freya Oehle, Gründerin, Hamburg;Larissa Pohl, Chief Strategy Officer, Hamburg; Jörg Rheinboldt,Managing Director APX Axel Springer Porsche, Berlin; Martin Wunnike,Vorsitzender der Geschäftsführung "Mittelbayerische Zeitung",Regensburg.Der NOVA - Innovation Award der deutschen Zeitungen ist 2017erstmals vom BDZV mit Unterstützung von SCHICKLER, Hamburg,ausgeschrieben worden. Der Preis wird in den KategorienProduktinnovation, Vermarktungsinnovation und neue Geschäftsfeldervergeben; er ist nicht dotiert. Mit dem Award werden die jeweilsbesten Produkt-Neueinführungen gedruckt und digital, außergewöhnlicheGeschäftsmodelle, kreative Strategien und Vermarktungsideenausgezeichnet. Gewürdigt werden innovative Leistungen fürLeser/Nutzer und Werbekunden ebenso wie beispielsweise dieErschließung neuer Märkte außerhalb des Kerngeschäfts der Zeitungen.Weitere Informationen zum NOVA - Innovation Award der deutschenZeitungen finden Sie unter www.nova-award.dePressekontakt:Alexander von SchmettowLeiter KommunikationTelefon: 030/ 726298-210E-Mail: schmettow@bdzv.deAnja PasquayPressesprecherinTelefon: 030/726298-214E-Mai pasquay@bdzv.deNova - Innovation AwardBDZV, Dr. Joachim DonnerstagTelefon 030/726298-223E-Mail donnerstag@bdzv.deOriginal-Content von: BDZV - Bundesverb. Dt. Zeitungsverleger, übermittelt durch news aktuell