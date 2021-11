NORMA verkauft zum Abschluss des Monats November 2021 beliebte Alltagsprodukte um bis zu 22 Prozent billiger / Preissenkung beim Lebensmittel-Discounter aus Fürth/Nürnberg

Nürnberg (ots) -Ende November werden beim Nürnberger Lebensmittel-Discounter NORMA insgesamt sieben Sortimentsartikel noch einmal deutlich günstiger angeboten. Wer sich jetzt schon auf das Fest oder auf Silvester vorbereiten möchte, kann nun zum Beispiel Sekt der Marke SCHLOSS HOHENLAUF stark reduziert ergattern. Darüber hinaus fallen dank der heutigen Senkungen auch die Preise für Bacon, Lachsforellen, Prosciutto Cotto, Olivenöl und Mandarinen-Orangen. Allesamt beliebte Alltagsprodukte für jeden Haushalt, die Kundinnen und Kunden nun anhand der roten Preisschilder und der um bis zu 22 Prozent günstigeren Preise erkennen können.Die aktuellen November-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):SCHLOSS HOHENLAUF, Sekt halbtrocken, 0,75 lJetzt: 2,49 EURBislang: 2,79 EURSCHLOSS HOHENLAUF, Sekt trocken, 0,75 lJetzt: 2,49 EURBislang: 2,79 EURGUT BARTENHOF, Bacon, 100 gJetzt: 0,99 EURBislang: 1,19 EURFJORDKRONE, Lachsforelle, 100 gJetzt: 1,99 EURBislang: 2,39 EURVILLA GUSTO, Prosciutto Cotto, 200 gJetzt: 1,99 EURBislang: 2,39 EURBELLUCCINO, Olivenöl extra nativ, 750 mlJetzt: 3,89 EURBislang: 3,99 EURRiver Valley, Mandarinen-Orangen, 312 gJetzt: 0,69 EURBislang: 0,89 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell