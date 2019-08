NORMA: Die umweltschonende Graspapier-Verpackung gibt es ab sofort auch für den Bio Sonne-Röstkaffee! / Discounter aus Nürnberg beschleunigt sein Nachhaltigkeits-Programm (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -Der Discounter NORMA setzt das Nachhaltigkeits-Programm fürumweltschonende Verpackungen zügig fort: Neuestes Beispiel - untervielen anderen - ist der Bio-Röstkaffee der NORMA-Eigenmarke BioSonne, bei dem die Außenverpackung und das Verkaufstray jetzt nurnoch aus klimafreundlichem Graspapier bestehen. Von den erstenNORMA-Niederlassungen wird diese komplett optimierte 500 g-Packungbereits in die angeschlossenen Filialen eingeführt.Für den Einkauf des NORMA-Bio-Kaffees gibt es viele gute Gründe,mit der neuen Verpackung kommt ein noch besserer dazu. Denn: Mit derEntscheidung, sich von der konventionellen Papierverpackung zuverabschieden, werden erhebliche Vorteile für die Umwelt erzielt: Soenthält die neue Graspapier-Verpackung einen Anteil von 30 Prozentspezieller Grasfaser, die den klassischen Verpackungsstoffen wieCellulose (Holz) oder Altpapier hoch überlegen ist. Ob bei derlokalen Verfügbarkeit, dem Wasser- und Energieverbrauch oder den CO²Emissionen (bis zu 75 Prozent geringer) - im direkten Vergleich heißtder Sieger immer Grasfaser. Hinzu kommt, dass dieserVerpackungs-Rohstoff praktisch unbegrenzt nachwächst und ohneChemikalien herstellbar sowie selbstverständlich auch recycelbar ist.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell