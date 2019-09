NORMA: Die umweltfreundlichen Wattestäbchen sind jetzt im Regal - und helfen pro Jahr rund 27 Tonnen an Plastik einzusparen (FOTO)

Nürnberg (ots) -Nürnberger Handelsunternehmen verzichtet auf Kunststoff überall imSortimentJe weniger Plastik desto besser! Für NORMA ist das einverbindlicher Leitsatz - überall im Sortiment stellt der Discounterauf möglichst plastikfreie Produkte und Verpackungen um. Einaktuelles Beispiel sind die neuen Wattestäbchen der EigenmarkeDaunasoft, die es ab sofort nur noch mit einem umweltfreundlichemPapierschaft zu kaufen gibt. Mit dieser Entscheidung verwirklicht dasHandelsunternehmen erneut ein wichtiges Umweltschutzziel: Durch denVerzicht auf die herkömmlichen Kunststoffstäbchen werden pro Jahrrund 27 Tonnen Plastik eingespart.Warum die Wattestäbchen als Einwegartikel verwendet werden, lässtsich leicht nachvollziehen. Doch müssen die Stäbchen zwischen denflauschigen Enden wirklich aus Plastik sein? Natürlich nicht! FürNORMA war es deshalb klar, auch diesen Hygieneartikel so schnell wiemöglich zu optimieren. Das Ergebnis überzeugt: Auch die Wattestäbchenvon Daunasoft sind jetzt ein Produkt, das man jederzeit mit gutemGewissen verwenden kann.Der kurze Blick auf die Details: Jeder Papierschaft ist ausZellulose, einem Holzbestandteil, der in den europäischen Wäldernnachwachsen kann. Wie die neuen Daunasoft-Wattestäbchen (überall inden NORMA-Filialen in der 300-Stück-Packung erhältlich) sind jetztauch die Verkaufskartons mit dem FSC-Siegel ausgestattet. Mit diesemGütezeichen ist verlässlich sichergestellt, dass die natürlichenRohstoffquellen in den Wäldern unter Aufsicht und Pflege des ForestStewardship Council (FSC/einem Kontrollorgan für nachhaltigeForstwirtschaft) stehen.Die NORMA-Geschäftsleitung erklärt: "Nachhaltiger Konsum kann ohnenachhaltig hergestellte Produkte nicht funktionieren. Die konkretenMaßnahmen zum Kunststoff-Verzicht weiten wir deshalb in unseremgesamten Sortiment kontinuierlich aus. Die Verbraucher werden wirauch in Zukunft über die erreichten Einsparmengen informieren".Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell