NORMA: Ab sofort alles für einen tollen Startschuss 2018! / Discounter aus Nürnberg bringt Feuerwerk der Superlative an den Start (FOTO)

Nürnberg (ots) -Für ihr ständiges Preisfeuerwerk sind die NORMA-Filialen überallbekannt, und ab heute kommt bis zum Ladenschluss am Samstagabendjetzt wieder das supergünstige und hochattraktive Silvester-Feuerwerkdazu: Mit den tollsten Raketen für starke Sounds und herrlich bunteHimmelsfarben, mit viel Knistereffekten für ein schönes undgemeinsames Aha-Erlebnis - bei NORMA findet jeder Feuerwerker absofort alles was er für den gelungenen Jahresausklang sucht...Ein paar Beispiele gefällig? Aber gern! Überall in dendeutschlandweiten NORMA-Filialen ist jetzt etwa der Testsieger desgroßen SWR-Marktchecks vorrätig, das Markenprodukt vomFeuerwerks-Spezialisten Nico - die Powertec-Batterie "Dr. Pyro" fürnur 16,99 Euro. Fast genauso viel Aufmerksamkeit kann auch das22-teilige Powertec-Sortiment "Ultimate Mix" auslösen - eingelungener Silvester-Auftritt mit stolzen 276 Effekten, der fürlediglich 6,99 Euro in den Einkaufswagen kommt.Selbstverständlich lässt sich die Liste der großartigenNORMA-Feuerwerksangebote weiter fortsetzen, doch an dieser Stelle seijetzt nur noch die Powertec "Rocket Rallye" von Nico erwähnt: 25Himmelstürmer für nur 19,99 Euro, noch mehr Preis- undFeuerwerkskracher sind kaum möglich für weniger Geld. AlleNORMA-Filialen werden am letzten Einkaufstag im Jahr 2017, amSamstag, den 30.12., für ihre Kunden bereits ab 7.00 Uhr geöffnetsein. Die NORMA-Zentrale und alle NORMA-Mitarbeiter wünschen einenguten Rutsch!Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.