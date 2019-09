Nürnberg (ots) -Tierschutz spielt in der Unternehmensphilosophie des NürnbergerLebensmittel-Discounters NORMA eine entscheidende Rolle. Auf das"Tierschutzlabel" und den "Haltungskompass", die bereits zahlreicheArtikel des Sortiments auszeichnen, folgt mit den Eiern der "Huhn undHahn Initiative" der nächste Schritt hin zum Schutz des Tierwohls. Infast 100 Filialen der Niederlassung Eutingen in Baden-Württemberggibt es die geflügelfreundlichen Eier aus Freilandhaltung in6er-Kartons für nur 1,75 Euro. Die "Huhn und Hahn"-Eier erkennenNORMA-Kunden an der roten Banderole.Wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagenBisher ist es in vielen Legebetrieben gängige Praxis, männlicheKüken direkt nach dem Schlüpfen auszusortieren, einzuschläfern unddann zu schreddern. Grund dafür ist die Tatsache, dass Hähne keineEier legen und ihr Wachstum fast dreimal so lange dauert wie das vonMasthennen. Das macht ihre Aufzucht für die meisten Zuchtbetriebeunwirtschaftlich. Dem stellt sich NORMA mit der neuen Initiative nunentgegen.Die Initiative "Huhn und Hahn" ermöglicht es Landwirten inBaden-Württemberg, auch ihre männlichen Küken groß zu ziehen. Unterdem Leitspruch "Wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagen" werden die Eierin einem Teil Baden-Württembergs verkauft und stellen so die Arbeitder Initiatoren sicher.Kaufentscheidung der NORMA-Kunden sorgt für glückliche HähneDas eingenommene Geld kommt direkt den Junghähnen zugute, die imLauf ihres Lebens nicht nur ihren eigenen Stall bewohnen, sondernnach einigen Wochen sogar in Freilandhaltung im Erdboden scharrenkönnen. Durch die Aufzucht mit viel Geduld und die artgerechteHaltung bleiben die Hähne gesund, sind vital und beweglich.Präventive Tierarztbesuche oder der vorsorgliche Einsatz vonMedikamenten werden dadurch überflüssig.Die Initiative beweist, dass NORMA beim Einkauf der Lebensmittelauf eine nachhaltige und transparente Behandlung der Tiere achtet.Der Lebensmittel-Discounter legt höchsten Wert darauf, dassHaltungsbedingungen, Fütterung und Transport der Tiere strengenTierschutz-Vorgaben gerecht werden. Zahlreiche Artikel in denNORMA-Regalen wurden vom Deutschen Tierschutzbund e. V. mit demsogenannten "Tierschutzlabel" ausgezeichnet. Der "Haltungskompass"gibt zudem Aufschluss darüber, wie die Tiere aufgewachsen sind.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehrals 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kundenneben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unteranderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vomTechnikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell