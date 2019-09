NORMA setzt mit Produkten von Naturland jetzt noch stärker auf faire und nachhaltige Landwirtschaft / Bio-Produkte mit Naturland-Gütezeichen im Angebot (FOTO)

Nürnberg (ots) -Alles Bio, oder was? Bei NORMA ist die Antwort immer häufiger: Ja!Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter beweist erneut, dass er eineTop-Adresse für Bio-Fans ist. Die Bio-Offensive wird mit derVermarktung des "Naturland - Verband für Ökologischen Landbau e. V."weiter untermauert. Den Anfang macht ein Aktionsangebot mitBio-Produkten, die das begehrte Naturland-Gütezeichen für besondershohe Bio-Qualität tragen. Ab dem 07. Oktober finden NORMA-Kunden siein ganz Bayern in den Regalen.Milch und Joghurt im Angebot - so geht Bio im KühlregalLos geht's mit der Molkerei Berchtesgadener Land, die 2019 mit demDeutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet wurde: Im Kühlregalwartet der 500 g Bio-Naturjoghurt mit 1,7 Prozent Fett-Anteil zumPreis von 0,88 Euro auf Genießer, die es besonders cremig mögen. Dazugibt es auch den Bio-Fruchtjoghurt mit 3,9 Prozent Fett im150-Gramm-Becher für 0,39 Euro. Die vielen leckeren Sorten wieAprikose oder Sauerkirsche machen ihn zum optimalen Snack. Weitergeht es abseits des Kühlregals mit Haltbarer Bio-Alpenmilch mit 1,5Prozent Fett für 0,99 Euro im wiederverschließbaren 1-Liter-Tetrapak.Back-Fans und Saft-Liebhaber aufgepasstFreunden des Selbstgebackenen bietet NORMA mit dem Bio-Weizenmehlin der 1-kg-Packung von Heimatsmühle in Type 550 und 1050 für nur1,19 Euro je Kilogramm eine hervorragende Grundlage für Kuchen,Cupcakes oder Brot. Abgerundet wird das großzügige Naturland-Angebotvon den Fruchtsäften von Jacoby, die es für 1,49 Euro alsApfeldirektsaft naturtrüb oder als Traubendirektsaft im0,75-Liter-Karton mit Schraubverschluss gibt.Naturland natürlich bei NORMADie Produkte des Naturland-Verbands stehen unter anderem fürverbindliche Sozialrichtlinien, den Weidegang für Milchkühe, eineBeschränkung der maximalen Düngemenge und die strenge Begrenzung vonZusatzstoffen. Naturland-Landwirte tragen aktiv zum Schutz von Böden,des Klimas, der Artenvielfalt und des Wassers bei. Wer eines derNaturland-Produkte bei NORMA in den Händen hält, kann sich dahersicher sein, mit seinem Kauf faire und nachhaltige Landwirtschaft zuunterstützen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehrals 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kundenneben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unteranderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vomTechnikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell