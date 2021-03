NORMA senkt ab sofort Preise auf Küchentücher und Toilettenpapier / Papierwaren werden im März 2021 deutlich günstiger

Nürnberg (ots) - NORMA lässt die Preise auf Hygieneprodukte purzeln! Im März werden Toilettenpapier und Küchentücher noch günstiger. Wer jetzt beim Lebensmittel-Discounter aus Nürnberg zugreift, spart noch mehr Geld.Insgesamt werden drei Produkte mit neuen deutlich reduzierten Preisen versehen: Für vier Rollen der DAUNASOFT Küchentücher mit 51 Blatt zahlen Kundinnen und Kunden künftig 1,45 Euro statt zuvor 1,55 Euro - eine Ersparnis von 6,5 Prozent. Auch bei den Küchentüchern mit 64 Blatt und 4 Rollen fällt der Preis. Statt 1,95 Euro stehen nur noch 1,85 Euro auf dem Preisschild.Beim Toilettenpapier macht sich die 10-Cent-Senkung ebenfalls auf dem Kassenzettel bemerkbar. Das vierlagige DAUNASOFT Toilettenpapier (10 x 160 Blatt) kostet neuerdings nur noch 3,25 Euro, die dreilagige Version (10 x 200 Blatt) sogar nur 2,85 Euro.Die aktuellen März-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):DAUNASOFT, Küchentücher, 4 x 51 BlattBislang: 1,55 EURJetzt: 1,45 EURDAUNASOFT, Küchentücher, 4 x 64 BlattBislang: 1,95 EURJetzt: 1,85 EURDAUNASOFT, Toilettenpapier 4-lagig, 10 x 160 BlattBislang: 3,35 EURJetzt: 3,25 EURDAUNASOFT, Toilettenpapier 3-lagig, 10 x 200 BlattBislang: 2,95 EURJetzt: 2,85 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell