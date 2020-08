NORMA reduziert Preise von mehr als 100 Drogerie- und Kosmetik-Artikeln / Riesen-Preissenkungs-Aktion bei Wasch-, Putz- und Reinigungsartikeln (FOTO)

Nürnberg (ots) - NORMA senkt die Preise auf mehr als 100 Produkte aus dem Drogerie- und Kosmetikbereich. Von der Riesen-Rabatt-Aktion profitieren ab sofort alle Kundinnen und Kunden des Nürnberger Lebensmittel-Discounters, die sich mit Duschgels, Waschmitteln, Reinigungsmitteln und dergleichen eindecken wollen.Der Blick ins Sortimentsregal dieser Artikel wird nun von Preissenkungen dominiert. Ein weiterer Blick in den Geldbeutel macht dann klar: Hier sparen Verbraucherinnen und Verbraucher richtig Geld. Je nach Produkt und Sorte fallen die Preise um bis zu 27 Prozent. Das "TOPTIL 3in1 Caps Color-/Vollwaschmittel" kostet jetzt zum Beispiel statt 3,85 Euro nur noch 2,79 Euro und die Baby Premium Windeln in Größe 5 von ELCURINA werden für 5,90 Euro statt bislang 6,48 Euro angeboten.Wer jetzt also die Regale im heimischen Bad auffüllen will, ist bei NORMA richtig. Neben Waschmitteln und Windeln sind unter anderem auch Deoroller, Duschgels, Badezusätze, WC-, Geschirr-, Glas- und Allzweckreiniger, Sonnencremes und Wattestäbchen deutlich günstiger zu haben.Beispiele aus der aktuellen August-Preissenkung bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):ELCURINA, Deo Roll-on, 50 mlJetzt: 0,49 EURBislang: 0,53 EURKING, After Shave, 100 mlJetzt: 2,27 EURBislang: 2,37 EURTOPTIL, Colorwaschmittel Pulver, 2,03 kgJetzt: 3,59 EURBislang: 3,86 EURELCURINA, Cremedusche, 300 mlJetzt: 0,49 EURBislang: 0,53 EURELCURINA, Baby Premium Windeln Gr. 6 XL, 32 StückJetzt: 4,82 EURBislang: 5,28 EURELCURINA, Baby Premium Windeln Gr. 5 Junior, 44 StückJetzt: 5,90 EURBislang: 6,48 EURELCURINA, Baby Premium Windeln Gr. 4 Maxi, 50 StückJetzt: 5,74 EURBislang: 6,35 EURELCURINA, Cremebad, 1 lJetzt: 1,43 EURBislang: 1,44 EURSAUBERMAX, WC Duftspüler flüssig, 165 mlJetzt: 1,22 EURBislang: 1,30 EURSAUBERMAX, Geschirr-/Topfreiniger, 6 StückJetzt: 0,67 EURBislang: 0,68 EURSAUBERMAX, Glasreiniger, 1000 mlJetzt: 0,83 EURBislang: 0,92 EURELCURINA, Bodyspray for Men, 200 mlJetzt: 0,78 EURBislang: 0,82 EURTOPTIL, Voll-/Colorwaschmittel, 1,1 lJetzt: 2,39 EURBislang: 2,66 EURSAUBERMAX, Allzweckreiniger, 1 lJetzt: 0,68 EURBislang: 0,72 EURTOPTIL, Premium Weichspüler, 2 lJetzt: 1,73 EURBislang: 1,83 EURSAUBERMAX, Klarspüler, 1 lJetzt: 0,73 EURBislang: 0,82 EURSAUBERMAX, WC Reiniger, 1 lJetzt: 0,63 EURBislang: 0,72 EURSAUBERMAX, Powerreiniger, 750 mlJetzt: 1,41 EURBislang: 1,69 EURBARBUDA, Sonnenpflege, 100/200/250 mlJetzt: 2,85 EURBislang: 2,86 EURDAUNASOFT, Bio Baumwoll-Wattestäbchen, 300 StückJetzt: 0,68 EURBislang: 0,72 EURSAUBERMAX, Hygienereiniger, 1,5 lJetzt: 1,41 EURBislang: 1,50 EURELCURINA, 5in1 Shower & Shampoo for Men, 300 mlJetzt: 0,88 EURBislang: 0,92 EURELCURINA, Bein- und Fußpflege, 100/150 mlJetzt: 1,81 EURBislang: 1,90 EURTOPTIL, 3in1 Caps Color-/Vollwaschmittel, 16 StückJetzt: 2,79 EURBislang: 3,85 EURTOPTIL, Vollwaschmittel Pulver, 2,03 kgJetzt: 3,59 EURBislang: 3,87 EURSAUBERMAX, WC-Blauspüler/Türkisspüler, 96 gJetzt: 1,22 EURBislang: 1,40 EURDAUNASOFT, Taschentücher, 30x10 StückJetzt: 1,71 EURBislang: 1,79 EURDAUNASOFT, Zupfi Taschentücher, 100 BlattJetzt: 0,88 EURBislang: 0,92 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma-online.de/ finden Kunden neben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unter anderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vom Technikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62097/4676307OTS: NORMAOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell