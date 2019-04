NORMA reduziert die Preise auch im April - jetzt Butter, Kaffee und viele leckere Käsesorten noch günstiger! / Der Discounter aus Nürnberg bringt auch in diesem Monat neue Sparpreise (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -In den bundesweiten NORMA-Filialen gibt es ab heute, dem erstenDonnerstag im April, schon wieder mehr fürs Geld: Ab sofort sinkenbei NORMA wieder die Verkaufspreise. Beim Einkauf von deutscherMarkenbutter, köstlichen Kaffees oder leckeren Käsesorten können dieNORMA-Kunden jetzt noch mehr sparen. So kostet dieLandfein-Markenbutter in der 250 g-Packung nur noch 1, 49 EUR(reduziert von 1,55 EUR) und der Café Crema oder Espresso vonCaffeeciao im 1.000 g-Beutel kommt für sogar nur noch 6,99 EUR(gesenkt von 7,49 EUR) in den Einkaufswagen. Aber auch bei einergroßen Auswahl an Käsesorten von Leckerrom wurde deutlich reduziert:Beispielsweise der junge Gouda in Scheiben (die 400 g-Packung nun für1,99 EUR/zuvor 2,25 EUR) oder die sortierten Leckerrom-Schnittkäse(Butterkäse/Tilsiter/Edamer) in der 400 g-Packung (auch nur noch 1,99EUR/gesenkt von 2,25 EUR) bieten erhebliche Sparvorteile. Es bleibtdabei: Beste Qualität und Monat für Monat neue Niedrigpreise sindtypisch für NORMA, der Discounter aus Nürnberg bietet den Kunden auchin Zukunft immer mehr fürs Geld.DIE AKTUELLEN APRIL-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK(REGIONALE PREISSENKUNGEN JE NACH VERFÜGBARKEIT):LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250 gJetzt: 1,49 EURZuvor: 1,55 EURLANDFEIN, Original Irische Butter, 250 gJetzt: 1,79 EURZuvor: 1,99 EURCAFFECIAO, Gustoso, 100 Prozent Arabica, 1 kgJetzt: 6,49 EURZuvor: 6,99 EURCAFFECIAO, Café Crema/Espresso, 100 Prozent Arabica, 1 kgJetzt: 6,99 EURZuvor: 7,49 EURRÖSTA, Gold, 100 Prozent Arabica, 500 gJetzt: 2,99 EURZuvor: 3,19 EURRÖSTA, Milde Bohne, 100 Prozent Arabica, 500 gJetzt: 3,29 EURZuvor: 3,49 EURRÖSTA, Entcoffeiniert, 100 Prozent Arabica, 500 gJetzt: 3,29 EURZuvor: 3,49 EURLECKERROM, Emmentaler gerieben, 200 gJetzt: 1,39 EURZuvor: 1,49 EURLECKERROM, Gouda/Mozzarella gerieben sortiert, 200 gJetzt: 1,39 EURZuvor: 1,49 EURLECKERROM, Gratinkäse/Reibekäse sortiert, 200 gJetzt: 1,39 EURZuvor: 1,49 EURLECKERROM, Gouda jung in Scheiben, 400 gJetzt: 1,99 EURZuvor: 2,25 EURLECKERROM, Käseaufschnitt in Scheiben, 250 gJetzt: 1,39 EURZuvor: 1,49 EURLECKERROM, Schnittkäse sortiert (Butterkäse, Tilsiter, Edamer), 400 gJetzt: 1,99 EURZuvor: 2,25 EURLECKERROM, Maasdamer in Scheiben, 300 gJetzt: 1,79 EURZuvor: 1,89 EURLECKERROM, Gouda jung am Stück, 450 gJetzt: 1,99 EURZuvor: 2,09 EURLECKERROM, Emmentaler am Stück, 400 gJetzt: 2,59 EURZuvor: 2,69 EURFJORDKRONE, Thunfisch in Sonnenblumenöl, 185 gJetzt. 1,19 EURZuvor. 1,29 EURFJORDKRONE, Thunfisch im eigenen Saft, 195 gJetzt: 1,19 EURZuvor: 1,29 EURBIO SONNE, Bio-Brotaufstrich, verschiedene Sorten, 180 gJetzt: 1,49 EURZuvor: 1,65 EURDer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell