NORMA: Mit neuesten Smartphones für optimale Prozesse / Innovativer Discounter setzt auf die aktuellste Kommunikations-Technologie

Nürnberg (ots) - Vernünftige Kosten und besonders schnelle Abläufe- so funktioniert das NORMA-Prinzip "Mehr fürs Geld". Der Discounterinvestiert deshalb auch ständig in die Prozessoptimierung, weil dasden Kunden weitere Vorteile bringt. Ein aktuelles Beispiel sind diejetzt an alle Verkaufs-, Expansions- und Bereichsleiter ausgegebeneniPhones mit vielen sinnvollen Anwendungsbereichen, zu denenbeispielsweise die rasche Klärung von Kundenwünschen oder die mobileDisposition der vielen nachfragestarken Artikel in den bundesweitenNORMA-Filialen gehört.Über 300 neue iPhone-Modelle hat das Discount-Unternehmen jetztzur komfortablen Steuerung der Geschäftsprozesse in seinen 16Niederlassungen an die Frau und an den Mann gebracht. Die operativenFührungsebenen der einzelnen Vertriebsregionen sind dadurch mit denzuständigen Stabsabteilungen in der Fürther NORMA-Zentrale direktverbunden - als Systempartner bei dieser innovativen Daten- undProzesssteuerung agiert das Mobile Device Management der DeutschenTelekom AG. Die Geräte sind über zertifikatsbasierte Zugriffsrechtemit der NORMA-Zentrale vernetzt, womit jeder unberechtigte Zugriffausgeschlossen ist.In der Sache sind die iPhones für die Anwender auf denLeitungsebenen inklusive aller App-Funktionen uneingeschränktnutzbar, durch die Verbindung mit den bereits im Einsatz befindlichenNORMA-Notebooks entsteht so eine praktisch unbegrenzteKommunikations-Mobilität. Den Führungskräften ist selbstverständlichder direkte Zugriff auf alle relevanten Kennziffern wie etwa dieUmsatzentwicklung, Kostenpositionen oder auf die Filial- undLagerbestände möglich, woraus besonders schnelle Reaktionszeitenentstehen, mit denen sich die kundennahe Attraktivität derNORMA-Discounter noch weiter erhöht. Die NORMA-Zentrale dazu: DasUnternehmen entwickelt sich seit über 50 Jahren dynamisch weiter, dasZiel hat sich aber nie geändert - bei uns bekommen die Kunden mehrfürs Geld."Das expansive Unternehmen NORMA ist in Deutschland sowie inÖsterreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 Filialenam Markt.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Werbung und Kommunikation Manfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell