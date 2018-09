NORMA kündigt große Kaffee-Preissenkung zum 1. Oktober an! / Discounter aus Nürnberg lässt seine Kunden im neuen Monat noch mehr sparen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -Genau das ist NORMA! Jeder Preis, der sich reduzieren lässt, wirdzum großen Vorteil aller NORMA-Kunden umgehend gesenkt. Jetzt habensich neue Spielräume bei vielen köstlichen Kaffees der beliebtenEigenmarken Rösta, Caffeciao und Bio Sonne ergeben - und derDiscounter aus Nürnberg reagiert in seinen bundesweitenNORMA-Filialen sofort! Gleich zum 1. Oktober sinken bei NORMA überalldrastisch die Kaffeepreise, wer da nicht zuschlägt, ist selberschuld. So ist zum Beispiel der Rösta Gold (100% Arabica, vollmundig)in der 500-Gramm-Packung für jetzt nur 3,19 EUR (reduziert von 3,29EUR) zu haben und auch bei vielen anderen Kaffee-Heißgetränken wirdmit neuen und besonders heißen Tiefstpreisen massiv gespart. Zweiweitere Beispiele: Der Bio Sonne- Röstkaffee in 100%Arabica-Premiumqualität (in der 500-Gramm-Packung ab sofort nur noch3,79 EUR/gesenkt von 3,89 EUR) oder der Caffeciao Crema/Espresso(UTZ-zertifiziert/100% Arabica-Qualität) im 1.000 Gramm-Beutel, denes nun sensationell günstig bei NORMA für noch 7,49 EUR (gesenkt von7,99 EUR) zu kaufen gibt. Die Nürnberger NORMA-Zentrale teilt aktuellmit: "Wie jetzt bei den deutlich reduzierten Kaffeepreisen könnensich die Verbraucher zu 100 Prozent darauf verlassen, dass wir jedenEinkaufsvorteil ohne Zögern als neuen Preisvorteil weitergeben."DIE AKTUELLEN KAFFEE-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:Bio Sonne, Bio Röstkaffee 100% Arabica Premiumqualität, 500g-PackungBislang: 3,89 EURJetzt: 3,79 EURRösta, Gold 100% Arabica, vollmundig, 500g-PackungBislang: 3,29 EURJetzt: 3,19 EURRösta, Premium-Auslese 100% Arabica, 500g-PackungBislang: 3,79 EURJetzt: 3,69 EURRösta, Milde Bohne 100% Arabica, naturmild, 500g-PackungBislang: 3,59 EURJetzt: 3,49 EURRösta, Entkoffeiniert 100% Arabica, sanft&veredelt, 500g-PackungBislang: 3,59 EURJetzt: 3,49 EURCAFFECIAO, Caffè Crema/Espresso 1000g, 100% Arabica, UTZ-zertifiziert(DLG Silber 2018) 1000g-PackungBislang: 7,99 EURJetzt: 7,49 EURCAFFECIAO, Caffè Crema Kaffeepads, 100% Arabica, UTZ-zertifiziert144g-PackungBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURRösta, Gold Kaffeepads, 100% Arabica, UTZ-zertifiziert 144g-PackungBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURRösta, Premium Kaffeepads, 100% Arabica, UTZ-zertifiziert144g-PackungBislang: 1,49 EURJetzt: 1,39 EURDer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell