Nürnberg (ots) -Die Magie der Schokolade kommt bei NORMA jetzt noch mehr zurGeltung. Unter dem Namen "Excelsior Magie du Chocolat" fasst derLebensmittel-Discounter zahlreiche Schoko-Pralinen und -Tafeln ineiner neu geschaffenen Eigenmarke zusammen. Das Resultat: eine großeVielfalt - von der herben Bitterschokolade über genussintensivePralinenkreationen bis hin zur süßen Vollmilchschokolade. AbSeptember können sich NORMA-Kunden auf die verschiedenen Sorten inanspruchsvoll gestalteten Verpackungen und zu günstigen Preisenfreuen.Von Mozart bis TrüffelDas Herzstück der neuen Eigenmarke "Excelsior Magie du Chocolat"bilden die Pralinenkreationen. Dazu gehören unter anderem dieerlesene Pralinenmischung 300 g mit und ohne Alkohol, die PremiumTrüffelpralinen 200 g mit und ohne Alkohol, die feinen Mozartkugeln200 g in den Sorten Vollmilch und Zartbitter und die zartschmelzendenSchokoladenkugeln in drei Geschmacksrichtungen Vollmilch, Zartbitterund weiße Schokolade mit Erdbeere. Abgerundet wird das "magische"Sortiment mit Schokolade aus Belgien und der Schweiz, wiebeispielsweise die Pralinenmischung aus feinster belgischerSchokolade 250 g, die Original Schweizer Tafelschokoladen 200 g insechs verschiedenen Sorten und die hochwertigen Schweizer Pralinen218 g, die für höchste Genussmomente sorgt.Kakao aus fairem AnbauMit dieser Auswahl an verführerischen Schokoladen und Pralinenbleibt garantiert kein Kundenwunsch offen und bietet für diebevorstehende Weihnachtszeit einen hochwertigen und fairenSchokoladengenuss. Hierbei legt NORMA großen Wert auf nachhaltigenKakaoanbau. Alle Schokoladen und Pralinen sind UTZ oder Fairtradezertifiziert. Das bedeutet, der zur Herstellung genutzte Kakao wurdeunter Berücksichtigung nachhaltiger Anbaumethoden und gerechterArbeitsbedingungen gewonnen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehrals 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kundenneben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unteranderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vomTechnikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.