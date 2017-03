NORMA ist Energieeffizienz-Gewinner 2017! / Mit gutem Beispiel bei Energieeffizienz und Klimaschutz vorangehen (FOTO)

Nürnberg (ots) -Und der Gewinner ist: NORMA! Beim Neubau der Unternehmenszentralein Fürth konnte der in vier europäischen Ländern aktive Discounterdie gesetzlichen Vorgaben der Energieeinspar-Verordnung (ENeV) gleichum 20 Prozent übertreffen - und wurde jetzt dafür mit dem Preis alsEnergieeffizienz-Gewinner 2017 der Metropolregion Nürnberg belohnt.Die soeben erhaltene Auszeichnung würdigt die kontinuierlichenNORMA-Investitionen in den Klima- und Umweltschutz. Denn auch dieUnternehmenszentrale auf der Fürther Hardhöhe hat mit derFertigstellung ein entsprechendes Zeichen gesetzt: Im Juli desvergangenen Jahres exakt nach Zeitplan an den Start gegangen, werdenim 143 Meter langen und 14 Meter breiten Neubau ausschließlich dieaktuellsten Energiespar-Technologien verwendet.So verfügt die neue NORMA-Unternehmenszentrale überFreiluftkühlung für die zwei integrierten Rechenzentren, betreibtWärmerückgewinnung aus der Lüftung, führt selbstverständlich dieNachtabsenkung der kompletten Heizanlage durch und nutzt denumweltfreundlichen Solarstrom, der aus der Photo-Voltaik-Anlage imbenachbarten, ebenfalls neugebauten NORMA-Logistikzentrum kommt. Auchdie hocheffizienten LED-Beleuchtungssysteme tragen dazu bei, dass derDiscounter die strengen Vorgaben aus der sogenanntenEnergieeinspar-Verordnung gleich um 20 Prozent übertreffen kann. Vonder NORMA-Zentrale mit ihren rund 300 Arbeitsplätzen wirdfolgerichtig auch 20 Prozent weniger Energie als erlaubt verbraucht.Apropos NORMA und der wichtige Klimaschutz: Ganz aktuell werden inden NORMA-Discountern fast 180.000 herkömmliche T8-Leuchtstoffröhren(mit 58 Watt) durch sogenannte LED-Langfeldleuchten mit nur 30 Wattersetzt. Die Lichtausbeute bleibt dadurch gewohnt hell undkundenfreundlich, der Energieverbrauch wird aber erheblich gesenkt.Das expansive Unternehmen NORMA ist in Deutschland sowie inÖsterreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 Filialenam Markt.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Werbung und Kommunikation Manfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell