Bei NORMA heute Gewinne einstreichen?

Bei NORMA geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund vier Prozent in die Höhe. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 24,44 EUR. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Dieser Bremsbereich ist bei 22,54 EUR zu finden. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

Wer als Anleger eher von fallenden Kursen ausgeht, könnte diese Rallye zum vergünstigten Baisse-Einstieg nutzen. Immerhin gibt es die Puts heute durch die gestiegenen Kurse etwas günstiger Wer eh überzeugt ist von NORMA, der wird mit dem heutigen Anstieg bestätigt.

Fazit: NORMA kommt heute kräftig unter die Räder.