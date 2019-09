Nürnberg (ots) -In der guten Stube duftet es wieder nach Vanille, Zimt undwürziger Schokolade, mit anderen Worten... sie ist endlich zurück:Die Backsaison! Mancherorts hält sich dabei der Aberglaube, dass eszum Gelingen feiner Plätzchen, Kuchen und anderer leckererWeihnachtsgebäcke die Backzutaten der sogenannten Markenherstellerbraucht. Das stimmt aber nicht. Denn für alle, die in der Herbst- undWeihnachtszeit mit geringen Kosten die besten Backergebnisseerreichen wollen, hat der Lebensmittel-Discounter NORMA jetzt wiederdie Eigenmarke "Zauberhaft Backen" im Programm. Sie sind schon amersten Hinweis auf diese erstklassige NORMA-Qualität interessiert?Gern: Ein prima Beispiel ist etwa die 200 g-Packung mit Kuvertüre inden drei Sorten Zartbitter, Vollmilch und weißer Schokolade - überallin den bundesweiten Filialen gibt es natürlich noch viel mehr"Zauberhaft Backen"-Qualitätsprodukte zum typischenNORMA-Niedrigpreis.Jetzt, wo die Tage kürzer werden und es draußen allmählichabkühlt, sind die gemütlichen Stunden zuhause im Kreis der Familieoder zusammen mit guten Freunden wieder besonders angesagt. Nicht nurdie Kinder lieben es dann, den Teig zu kneten, die Plätzchenauszustechen oder auch mal begeistert durchs Backofenfenster auf dasentstehende Backresultat zu schauen.Die erprobten Backexperten können dabei die Gelegenheit nutzen,die alten Familienrezepte an die jungen Mitbäcker weiterzugeben -entscheidend für den Spaß an der Sache und das perfekte Gelingen wirdimmer die Qualität der Zutaten sein. Gut, dass hier dieNORMA-Backartikel mit mehr als 30 hochwertigen Sorten einezuverlässige Basis bieten - wie immer bei jeder Eigenmarke setzt derLebensmittel-Discounter auch für "Zauberhaft Backen" nur strenggeprüfte Rohstoffe ein.Schoko-Streusel, feines Marzipan... jetzt macht Backen wiederrichtig SpaßFür die jetzt beginnende Backsaison bedeutet das: Die Kundenprofitieren von hoher Qualität zum vorteilhaften Niedrigpreis.Herrlich duftet zum Beispiel die Bourbon Vanille-Paste in der 50g-Tube, auch diese wertvolle Zutat wird in vielen NORMA-Filialen zumattraktiven Preis zu kaufen sein. Zauberhaft backen können die großenund kleinen Leckermäuler erst recht mit der Kuchenglasur (in denVarianten hell/dunkel), die jetzt auch in etlichen NORMA-Filialen zurVerfügung steht. In der Weihnachtsbäckerei nicht fehlen solltenaußerdem die Back-Oblaten in diversen Sorten (53 g). Nicht zuvergessen die Milchschokolade-Streusel (in der 400 g-Packung auch alsStreusel Mix erhältlich) - wieder eine gerne verwendete Zutat, mitder man jedes Plätzchen und jeden Kuchen perfekt verzieren kann.Hier noch der rasche Blick auf zwei weitere unverzichtbare Artikelaus dem aktuellen Zauberhaft Backen-Sortiment: SchnittfesterNuss-Nougat (150 g) und die feine Marzipan-Rohmasse (200 g) - zweiweitere starke Zutaten, die man sich jetzt zum kundenfreundlichenVorteilspreis in den NORMA-Einkaufswagen legt.Das große Weihnachtsbacken kann beginnen - die köstlichenNORMA-Zutaten sind alle da!Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell