Nürnberg (ots) -NORMA baut das Angebot gentechnikfreier Lebensmittel konsequentaus: Verschiedene Molkereiprodukte wie Emmentaler, Mozzarella,Speisequark oder Frischkäse sind so wie andere Artikel bereitsüberall in den NORMA-Filialen garantiert gentechnikfrei erhältlich -nun hat der Discounter aus Nürnberg auch die frische und haltbareMilch der Eigenmarke Landfein bundesweit auf das grüne Label "OhneGentechnik" umgestellt.Insgesamt sind schon über 100 Artikel aus dem NORMA-Sortiment mitdem an strengste Vergabekriterien geknüpften VLOG-Label ausgestattet,wobei die Abkürzung "VLOG" für den Verband Lebensmittel ohneGentechnik steht. Der Discounter NORMA aus Nürnberg ist hier einengagiertes Mitglied und treibt sein Engagement für diese verlässlichkontrollierten Waren mit neuen Meilensteinen beständig voran. Sokönnen die NORMA-Kunden seit Juli 2017 jetzt auch bundesweit auf diefrische, länger haltbare Milch (1,5 und 3,5 %) und haltbare Milch(1,5 u. 3,5 %) von Landfein mit der VLOG-Kennzeichnung zugreifen,darüber hinaus wird gentechnikfreie Milch unter Marken wieBerchtesgadener Land, Schwarzwaldmilch, Omira oder KohrenerLandmolkerei in regionaler Listung zur Verfügung gestellt.Grundsätzlich gilt: Auf Wunsch der Kunden messen dieNORMA-Discounter den gentechnikfreien Lebensmitteln eine besondershohe Bedeutung zu. Zum Beispiel auch Säfte, Eier, Öl oder Buttersowie Frischfleisch von Hähnchen oder Pute gibt es bei NORMA gutsichtbar mit dem VLOG-Label und somit garantiert gentechnikfrei.Für alle diese Produkte gilt, was NORMA auch für die bundesweiterhältliche Geflügel-Frischwurst der Eigenmarke "Gut Langenhof"sicherstellt: Die Lieferanten werden konsequent in die Pflichtgenommen, auf gentechnisch veränderte Rohstoffe oder Futtermittel zuverzichten - und werden entsprechend sorgfältig kontrolliert.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.