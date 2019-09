NORMA erweitert Sortiment um Honig der bayerischen Bio-Imkerei Betz / Ökologisch erzeugter Blüten- und Waldhonig aus regionaler Herkunft (FOTO)

Nürnberg (ots) -Bio liegt voll im Trend - NORMA reagiert darauf mit einem stetigwachsenden Sortiment. In diesem Zuge weitet der NürnbergerLebensmittel-Discounter jetzt seine Zusammenarbeit mit derbayerischen Bio-Imkerei Betz aus: Ab sofort finden NORMA-Kunden denBayrischen Bio Blütenhonig und Bayrischen Bio Waldhonig im500-Gramm-Glas für 5,99 Euro in vielen Regalen - Regionalität undNachhaltigkeit werden besonders groß geschrieben.1.000 Bienenvölker produzieren feinsten Bio-HonigDie neuen Bio-Honigsorten von NORMA kommen direkt von der ImkereiBetz aus Auhausen im nördlichen Donau-Ries-Kreis. Um die 1.000Bienenvölker sind dort Tag für Tag emsig damit beschäftigt, denPremiumhonig zu erzeugen. Familie Betz hat sich seit 1994 derökologischen Imkerei verschrieben. Getreu den strengen Kriterien fürBio-Honig verzichtet der Familienbetrieb auf konventionelleSchädlingsbekämpfungsmittel und stellt seine Bienenkästen nur inschadstofffreien Gebieten auf - fernab von Autobahnen und Flughäfen.Dafür trägt der Betz-Honig neben dem EU-Bio-Logo auch das strengzertifizierte bayerische Bio-Siegel.NORMA legt Wert auf Nachhaltigkeit und UmweltschutzRegionale und ökologisch produzierte Bio-Lebensmittel spielen imNORMA-Sortiment eine immer größere Rolle. Kurze Lieferketten und einemöglichst nachhaltige Produktion entlasten die Umwelt dabei doppelt.Mit dem Bayrischen Bio-Honig der Imkerei Betz unterstützt derNürnberger Lebensmittel-Discounter einen regionalen Familienbetrieb,der seinen Honig zu 100 Prozent in Bayern erzeugt, selbst in dieGläser abfüllt und dafür mit dem Siegel "geprüfte Qualität ausBayern" ausgezeichnet ist.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell