NORMA erhält Top-Noten von ÖKO-TEST und Stiftung Warentest / Bestnoten für Shampoo, Fischstäbchen, Toilettenpapier und Mineralwasser (FOTO)

Nürnberg (ots) - Bei NORMA sind nicht nur die Preise ausgezeichnet - die Experten von ÖKO-TEST und von Stiftung Warentest haben jetzt gleich vier Produkte im Sortiment des Lebensmittel-Discounters für "gut" oder "sehr gut" befunden. Das Daunasoft Nature Recycling Toilettenpapier sowie die Fjordkrone Fischstäbchen bekamen von ÖKO-TEST das Prädikat "gut", das Elcurina Kids 3in1 Shampoo sogar "sehr gut". Stiftung Warentest widmete sich in seiner Untersuchung dem NORMA-Mineralwasser, das unter anderem mit der Note 1,7 ganz weit vorne abschnitt.Die ÖKO-TEST-Ergebnisse im Detail"Die Dusch-Shampoos für Kinder enthalten weniger problematische Duftstoffe und häufig auch mildere Tenside als Produkte für die Eltern. Gut für die Kleinen", resümiert eine ÖKO-TEST-Redakteurin. Da die Qualität gerade bei Produkten für Kinder besonders wichtig ist, wiegt das sehr gute Abschneiden des Elcurina Kids 3in1 Happy (Duschgel, Shampoo & Pflegespülung) von NORMA besonders schwer. Für 0,96 Euro verdient die 300 Milliliter-Flasche aus Sicht der Experten die Top-Note "sehr gut". Sie bestätigen zudem die Unbedenklichkeit für Kinder und den Verzicht auf umstrittene Inhaltsstoffe.Die Fischstäbchen von Fjordkrone (450 g, 1,93 Euro) landeten beim ÖKO-TEST ebenfalls auf einem guten Rang. Insgesamt vergaben die Experten das Prädikat "gut". Speziell bei den untersuchten Eigenschaften "Nachhaltiger Fischfang und Transparenz" wurde das NORMA-Produkt mit "sehr gut" beurteilt.Auch beim Daunasoft Nature Recycling Toilettenpapier schauten die ÖKO-TEST-Experten genau hin und befanden das NORMA-Hygieneprodukt für "gut". Für 2,08 Euro bekommen Kunden des Lebensmittel-Discounters acht Rollen des Toilettenpapiers, das bei der Analyse vor allem bei der Saugfähigkeit, der Stabilität sowie der Nassfestigkeit überzeugen konnte.NORMA auch bei Stiftung Warentest spitzeDie Lebensmittel-Kenner von Stiftung Warentest haben kürzlich verschiedene Mineralwasser-Sorten unter die Lupe genommen. Das Surf Mineralwasser von NORMA in der 1,5 Liter Flasche hat dabei die Top-Note 1,7 erhalten. Damit steht fest, dass Kundinnen und Kunden von NORMA in der gesamten Produktpalette ausgezeichnete Produkte finden, die nicht nur inhaltlich und geschmacklich überzeugen - auch bei den Preisen ist NORMA weiterhin spitze.