NORMA entlastet mit kleineren Verpackungen die Umwelt / TOPTIL-Waschmittel jetzt mit konzentrierter Reinigungsformel und weniger Verpackungsmüll (FOTO)

Nürnberg (ots) -Um Verpackungsmüll zu reduzieren, hat der Discounthändler NORMAsechs Pulver- und Flüssigwaschmittel seiner Eigenmarke TOPTILüberarbeitet. Das Ergebnis: Die konzentrierte Reinigungsformel derFlüssigwaschmittel spart bei gleichbleibender Reinigungswirkung undFarbkraft deutliche Mengen an Waschmittel ein. Damit kann NORMAzugleich Verpackungsmaterial einsparen - am Ende bedeutet das wenigerPlastikmüll und schont natürliche Ressourcen.NORMA engagiert sich für Nachhaltigkeit und UmweltschutzUm den Umweltschutz voranzutreiben achtet der NürnbergerLebensmittel-Discounter nicht nur im Einkauf auf Nachhaltigkeit,sondern stellt aus eigenem Antrieb auch etablierte Artikel auf denPrüfstand. So konnte der Inhalt des Kleingebindes TOPTIL Color- undVollwaschmittel jeweils von derzeit 1,5 Liter auf 1,1 Liter beigleichbleibender Waschladungszahl von 20 Wäschen reduziert werden.Beim größeren Gebinde geht die Einsparung dank derhochkonzentrierten Formel sogar soweit, dass der Inhalt von 3,6 Literauf nur noch 2,25 Liter bei konstanter Waschladungszahl von 50Wäschen minimiert werden konnte. Bei geringerem Waschmitteleinsatzversprechen alle vier Waschmittel die identische Tiefensauberkeit.Zudem entfalten alle Waschmittel bereits ab einer Wassertemperaturvon nur 20 Grad Celsius ihre Wirkung - so werden energiesparendeWaschgänge zu einer echten Option.Die Verpackungsgrößen der TOPTIL Color- und Vollwaschmittelpulverfür 100 Waschladungen konnten bei gleichbleibendem Inhalt um mehr als16 Prozent reduziert werden. Die TOPTIL-Waschmittel sind zudem freivon Mikroplastik.Strahlende Farbkraft und fasertiefe ReinheitNicht nur durch die neuen Verpackungen schont NORMA die Umwelt.Auch die Waschmittel, die in den umweltschonenden Verpackungenstecken, wissen wie gewohnt zu überzeugen. Die Colorwaschmittel inFlüssig- und Pulverform bringen die Farben von Buntwäsche mit ihrerspeziellen Farbschutzformel auch langfristig kräftig zur Geltung. Mitden Vollwaschmitteln teilen sie darüber hinaus ihre bewährteTiefenreinigungskraft, die bis in die feinsten Textilfasern hineinihre Wirkung entfaltet und der Wäsche somit hygienische Frische undSauberkeit verleiht. Egal, ob bei Bettwäsche, Jeans oder T-Shirts:Die TOPTIL Waschmittel sind für NORMA-Kunden immer die richtige Wahl.Über NORMADer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehrals 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kundenneben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unteranderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vomTechnikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.de