NORMA bleibt sich treu: Mit Preissenkung ins neue Jahr 2017 / Discounter aus Nürnberg startet für alle Kunden wieder ein neues Sparprogramm

Nürnberg (ots) - Neues Jahr, neue Preise - und die sind bei NORMAwie immer gesenkt! Gleich zum Start in die nächsten 365 Tage hat derDiscounter aus Nürnberg die Verkaufspreise für viele verschiedeneLebensmittel reduziert. Zum ersten Mal in 2017 noch mehr sparenkönnen die Kunden in den bundesweit aktiven NORMA-Filialen jetzt zumBeispiel bei leckeren, tiefgekühlten FjordkroneAlaska-Seelachs-Filets im 800 g-Portionsbeutel, der bei NORMA jetztfür nur noch 2,99 EUR (gesenkt von 3,29 EUR) zu bekommen ist. Neue,noch attraktivere Preisvorteile gibt es für die NORMA-Kunden auchbeim Kauf der 10er-Packung Gutsglück Eier aus Bodenhaltung (jetzt nur1,09 EUR/vorher 1,19 EUR), Pfiff Kalifornische Pistazien im 250g-Beutel (ab sofort 2,99 EUR/vorher 3,99 EUR) oder gesundem FrisanSonnenblumenöl in der 1l-Flasche (neuer Preis: 1,19 EUR/alter Preis:1,29 EUR). Die NORMA-Zentrale teilt zur ersten Preissenkungswelle imJahr 2017 mit: "Seit über fünf Jahrzehnten bietet NORMA seinen Kundenhöchste Qualität zu niedrigsten Preisen - ein Prinzip, das unserUnternehmen auch in diesem Jahr wieder konsequent verfolgen undfortsetzen wird".DIE ERSTE PREISSENKUNG 2017 BEI NORMA IM ÜBERBLICK:Frisan, Sonnenblumenöl, 1 lBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURRiver Valley, Apfelmus, 720 ml GlasBislang: 0,59 EURJetzt: 0,49 EURGutsglück, Eier aus Bodenhaltung, 10er-PackungBislang: 1,19 EURJetzt: 1,09 EURFjordkrone, Alaska Seelachsfilet Portionen, 800 gBislang: 3,29 EURJetzt: 2,99 EURPfiff, Kalifornische Pistazien, 250 gBislang: 3,99 EURJetzt: 2,99 EURArdilla, Kalifornische Walnusskerne, 200 gBislang: 2,19 EURJetzt: 1,99 EURDer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450stationären Discountern am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de findendie Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten z.B. auchTop-Weine, Drogerie-Artikel, die günstigsten Nah- und Fernreisen oderaktuelle Produkte zur Telekommunikation.