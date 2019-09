Nürnberg (ots) -Eine rundum saubere Sache sind die acht Shampoos derNORMA-Eigenmarke Elcurina, die ab sofort in Flaschen aus mindestens97 Prozent recyceltem Altplastik erhältlich sind. DasAnti-Schuppen-Shampoo in den vier Varianten Classic, Sensitiv, Apfelund Citrus pflegt zu Schuppen neigende Kopfhaut und sorgt fürgeschmeidigeres Haar. Eine weitere Neuheit sind die Verwöhn-Shampoos"Wahre Schönheit" in den vier Pflege-Richtungen "Argan-Mandel Creme","Hafermilch", "Honig" und "Kokosmilch & Macadamia". Alle achtShampoos sind pH-hautneutral, enthalten keine Silikone und sind FREIvon MIKROPLASTIK. Für den Discount-Preis von jeweils nur 0,95 Euroschonen NORMA-Kunden damit nicht nur die Umwelt und ihren Geldbeutel,sondern verwöhnen ihre Haare auf ganz besondere Weise.Für jede Kopfhaut das richtige ProduktMenschen, die sich mit schuppender Kopfhaut herumärgern mussten,können entspannt aufatmen: Das neue Anti-Schuppen-Shampoo vonElcurina eignet sich durch seine vier Rezepturen für unterschiedlicheHauttypen. Die Varianten Apfel und Citrus wurden mit ihren fruchtigenExtrakten für normale Kopfhaut konzipiert und sorgen beim Duschen fürein Frischeerlebnis. NORMA-Kunden mit normaler oder eher trockenerKopfhaut profitieren von der Classic-Variante, die Sensitiv-Sorte isthingegen vor allem für Menschen mit sehr empfindlicher Kopfhautgeeignet."Wahre Schönheit" kommt von NORMAAuch bei der Elcurina-Produktlinie "Wahre Schönheit" überzeugtNORMA mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Natürliche Extrakte in viersanften Rezepturen versorgen das Haar mit unterschiedlichenpflegenden Zutaten. Die Variante "Argan-Mandel Creme" gibt trockenemund beanspruchtem Haar Mandelextrakt und wertvolles Arganöl, währenddie Produktvariante "Hafermilch" sensibles Haar durch Extrakte ausproteinhaltigen Haferkörnern mit Feuchtigkeit belebt. Der süßduftenden Shampoo-Edition "Honig" verleiht natürlicher Bienenhonigeine wohltuende Geschmeidigkeit für strapaziertes und brüchiges Haar.Wer sein Haar zusätzlich stärken möchte, ist mit der Sorte"Kokosmilch & Macadamia" bestens beraten.Hohe Haut- und UmweltverträglichkeitNORMA legt beim Einkauf seiner Pflegeprodukte stets großen Wertauf die Zufriedenheit seiner Kunden sowie den Schutz von Umwelt undTieren. Bei der Herstellung der Elcurina Anti-Schuppen-Shampoosverzichtet NORMA daher komplett auf die Verwendung tierischerBestandteile und Silikone.Neben den natürlichen Pflegebestandteilen sorgt diepH-hautneutrale Zusammensetzung für eine hohe Hautverträglichkeit,die dermatologisch bestätigt wurde. Garantiert sauber und nachhaltig- so geht Haarpflege heute.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehrals 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kundenneben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unteranderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vomTechnikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell