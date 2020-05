NORMA: Zweite Preissenkung im Mai - diesmal für Wein, Mozzarella und Mais/Echte Genießer kommen jetzt kurz vor Pfingsten noch mehr auf ihre Kosten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Nürnberg (ots) - Bei NORMA steht schon das zweite Mail im Mai eine Preissenkung an. Diesmal reduziert der Nürnberger Lebensmittel-Discounter Artikel wie Mozzarella, Sonnenmais und Wein - und dies um bis zu 23 Prozent!Die 125 Gramm des Mozzarellas von VILLA GUSTO gibt es statt für 0,69 Euro für 0,59 Euro. Ähnliches gilt auch beim Sonnenmais von ERNTEKRONE. Für die 3 x 212 Milliliter zahlen Kunden künftig 0,99 Euro statt wie zuvor 1,29 Euro - ein satter Rückgang von 23 Prozent. Auch bei verschiedenen Weinen wie Riesling Rheinhessen oder Müller-Thurgau setzt NORMA den Rotstift an und verkauft den Riesling sowie zwei Sorten des Müller-Thurgau deutlich preiswerter. Je nach Flasche purzeln die Preise um bis zu 20 Prozent.Die Preissenkungen kommen kurz vor Pfingsten und gelten in allen über 1.300 deutschen NORMA-Filialen.Die aktuellen Mai-Preissenkungen bei NORMA im Überblick (weitere regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):VILLA GUSTO, Mozzarella sort., 125g Jetzt: 0,59 EUR Bislang: 0,69 EURERNTEKRONE, Sonnenmais, 3 x 212 ml Jetzt: 0,99 EUR Bislang: 1,29 EURRiesling Rheinhessen Qualitätswein, 2019 halbtr., 1l Jetzt: 2,29 EUR Bislang: 2,49 EURMüller-Thurgau Nahe Qualitätswein, 2019 lieblich, 1l Jetzt: 1,99 EUR Bislang: 2,19 EURMüller-Thurgau Nahe Qualitätswein, 2019 halbtr., 1l Jetzt: 1,99 EUR Bislang: 2,49 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62097/4605103OTS: NORMAOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell