NORMA-Zentrale: Ein großer Tag für Familie und Freunde der Mitarbeiter / Discounter aus Nürnberg öffnet die Zentrale in Fürth für gut besuchtes Fest (FOTO)

Nürnberg (ots) -Kundennah und preiswert, prima sortiert und freundlich: So kenntman die Filialen des bundesweiten Discounters NORMA. Doch wie und wowerden die ganzen Abläufe so organisiert, dass viele hunderttausendKunden jeden Tag zufrieden sind und gerne zum nächsten Einkaufwiederkommen? Die Antwort lieferte auch 2018 der "Tag der offenen Türfür Familie und Freunde" - das besondere Event auf der FürtherHardhöhe, bei dem sich die NORMA-Zentrale allen Partnern, Kindern undFreunden ihrer dort beschäftigen NORMA-Mitarbeiter präsentiert.Entsprechend groß war der Andrang in der Fürther ManfredRoth-Straße 7, dort wo das traditionsreiche Handelsunternehmen vomEinkauf über den Vertrieb, von der Logistik bis zur Warenwirtschaft,von der Personaleinsatzplanung bis zum Qualitätsmanagement ein feinabgestimmtes Räderwerk unterhält. Mehrere hundert Familienmitglieder,Freunde, Jugendliche und Kinder nutzten deshalb gerne dieGelegenheit, sich auf Einladung der NORMA-Geschäftsleitung überall indem hochmodernen Gebäude umzuschauen. Denn schließlich arbeiten genauhier die eigenen Mütter und Väter, Partner und Freunde an ihrenindividuellen Arbeitsplätzen und helfen dabei, dass das bereits über4 Milliarden Euro umsatzstarke Unternehmen - mit Niederlassungen inFrankreich, Tschechien und Österreich - wie schon seit über 50 Jahrenauch in Zukunft erfolgreich bleibt...Für beste Unterhaltung, reichlich Attraktionen, Leckereien vomGrill und ein zünftiges Bierzelt hatte NORMA selbstverständlichgesorgt. Die Kinder konnten sich nach ihren Wünschen schminkenlassen, hatten großen Spaß an der Popcorn-Maschine und drehten so oftsie wollten am Glücksrad. Am Ende des Tages sah man überall vielZufriedenheit und glückliche Gesichter, dabei zu sein beim großenFamilientag in der Fürther NORMA-Zentrale hatte sich wieder gelohnt.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de findendie Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit 20.000Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisenoder die aktuellsten Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell