NORMA-Vorstand: Nachfolge geregelt / Winfried Vogt übernimmt von Robert Tjón

Nürnberg (ots) - Der langjährige Vorstand Robert Tjón beendet mit Erreichen der Altersgrenze seine operative Vorstandstätigkeit zum Ende des Jahres.Nachfolger im Vorstand wird Winfried Vogt, der ab Oktober die neue Aufgabe übernimmt.Vogt, seit mehr als 20 Jahren im Unternehmen tätig, wird in Zukunft gemeinsam mit dem Vorstands-Chef Gerd Köber die Leitung der NORMA-Unternehmensgruppe übernehmen.Der 53-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur ist zurzeit Mitglied der Geschäftsleitung für Verkauf, Expansion und Logistik sowie Vorstandsmitglied in der Immobilienstiftung des Unternehmens.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.