NORMA: Viele neue Artikel dauerhaft im Preis gesenkt! / Kunden des Nürnberger Discounters sparen auch zum Start in den Mai 2018 (FOTO)

Nürnberg (ots) -Den Wonnemonat Mai mit der neuesten großen Preissenkung genießen,die NORMA-Filialen sorgen jetzt dafür: Denn ab heute, Mittwoch,bringt der bundesweite Discounter aus Nürnberg schon wieder völligneue Niedrigpreise an den Start. Im Mittelpunkt der aktuellenPreissenkungsaktion stehen diesmal Produkte wie Kondensmilch undSchlagsahne, die es jetzt in allen NORMA-Filialen sogar nochgünstiger zu kaufen gibt. So profitieren die Kunden ab sofort zumBeispiel vom neuen Dauerniedrigpreis für Frische Vollmilch längerhaltbar 3,5% Fett, 1l-Packung, die jetzt für nur noch 0,69 EUR (zuvor0,78 EUR) in den Einkaufswagen kommt. Doch auch bei FrischerSchlagsahne, 200g-Becher (jetzt nur 0,65 EUR/vorher 0,69 EUR) oderSpeisequark Magerstufe (die 500g-Packung für nur noch 0,69EUR/gesenkt von 0,83 EUR) kann man nun noch kräftiger sparen. Klar,dass NORMA dabei wie immer auch dieses neue Tiefstpreisniveaudauerhaft anbieten wird. Die NORMA-Zentrale zur aktuellenPreissenkungsaktion: "Alle preis- und qualitätsorientiertenVerbraucher können jederzeit darauf vertrauen, bei uns alles dasbesonders preiswert zu bekommen, was man zum Leben, zur Freizeit oderdie bevorstehende Urlaubssaison braucht. Wir haben beste Qualität zuvorteilhaften Dauerniedrigpreisen - und selbst diese Preise werdenbei jeder neuen Möglichkeit sofort wieder gesenkt."DIE AKTUELLEN MAI-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:LANDFEIN, Frische Vollmilch länger haltbar 3,5% Fett, 1l-PackungJetzt: 0,69 EURVorher: 0,78 EURLANDFEIN, Haltbare Vollmilch 3,5% Fett, 1l-PackungJetzt: 0,69 EURVorher: 0,78 EURLANDFEIN, Frische fettarme Milch länger haltbar 1,5% Fett, 1l-PackungJetzt: 0,61 EURVorher: 0,68 EURLANDFEIN, fettarme H-Milch 1,5% Fett, 1l-PackungJetzt: 0,61 EURVorher: 0,68 EURLANDFEIN, Laktosefreie H-Milch 1,5% Fett, 1l-PackungJetzt: 0,95 EURVorher: 0,99 EURBIO SONNE, Frische BIO Vollmilch, 1l-PackungJetzt: 1,05 EURVorher: 1,09 EURLANDFEIN, Crème fraîche 30% Fett, 200g-PackungJetzt: 0,69 EURVorher: 0,75 EURLANDFEIN, Kondensmilch 7,5% Fett, 340g-PackungJetzt: 0,55 EURVorher: 0,60 EURLANDFEIN, Kondensmilch 4% Fett, 340g-PackungJetzt: 0,49 EURVorher: 0,55 EURLANDFEIN, Kaffeesahne Kännchen, 200g-PackungJetzt: 0,39 EURVorher: 0,42 EURLANDFEIN, Speisequark Magerstufe, 500g-PackungJetzt: 0,69 EURBislang: 0,83 EURLANDFEIN, Speisequark mit Sahne 40% Fett i. d. Trockenmasse,250g-PackungJetzt: 0,49 EURBislang: 0,53 EURLANDFEIN, Frische Schlagsahne mind. 30% Fett, 200g-BecherJetzt: 0,65 EURBislang: 0,69 EURLANDFEIN, H-Schlagsahne mind. 30% Fett, 200g-PackungJetzt: 0,65 EURBislang: 0,69 EURLANDFEIN, H-Schmand Sauerrahm 24% Fett, 200g-BecherJetzt: 0,55 EURBislang: 0,59 EURLANDFEIN, Kaffeesahne Portion 10% Fett, 20 x 10g-PackungJetzt: 0,55 EURBislang: 0,60 EURLANDFEIN, Naturjoghurt cremig gerührt 3,5 % Fett, 4 x 150g-PackungJetzt: 0,65 EURBislang: 0,69 EURWEITERE PREISSENKUNGEN IN DEN NORMA-FILIALEN JE NACH REGIONALERVERFÜGBARKEIT.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell