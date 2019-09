NORMA: Die Verkaufsverpackung für Rindfleisch wurde jetzt weiter optimiert / Nürnberger Handelsunternehmen setzt in allen Verpackungsbereichen auf mehr Nachhaltigkeit (FOTO)

Nürnberg (ots) -Der Mensch ist kein Produkt der Umwelt - die Umwelt ist dasProdukt des Menschen. Mit dieser Erkenntnis setzt sich derLebensmittel-Discounter NORMA für mehr Nachhaltigkeit ein. DerVerzicht auf Plastik, ein immer größeres Angebot an gentechnikfreienNahrungsmitteln oder der konsequente Tierschutz sind gute Beispieleaus dem umfangreichen Umweltschutz-Programm. Ganz aktuell ist dienächste umweltfreundliche Verbesserung am Start: Der Verzicht auf dieschwarzen Kunststoffschalen auch beim Rindfleisch-Verkauf.Das von NORMA erkannte Problem: Die gängigen Sortieranlagen fürLeichtverpackungen sind oft nicht in der Lage, die schwarzen Schalenkorrekt zuzuordnen. Aus diesem Grund wird das Material häufig nicht -wie gewünscht - dem Recyclingprozess zugeführt. Ein Mangel, den NORMAjetzt behoben hat. Denn das Handelsunternehmen stellt nun auch neunRindfleisch-Produkte auf die Verpackung in durchsichtigeKunststoff-Unterziehschalen um. Die Recyclingquote verbessert sichdadurch enorm: In den Sortieranlagen wird das neue Material mit hoherSicherheit erkannt und somit - wie von NORMA gewünscht - demWertstoffkreiskreislauf zugeführt. Mit Blick auf die große Menge derbei NORMA eingekauften Rindfleisch-Produkte bedeutet das: Über 35Tonnen der durchsichtigen Leichtverpackungen können mehr recyceltwerden... weil NORMA, so wie bei allen anderenFrischfleischprodukten, nur noch die durchsichtigen Unterziehschaleneinsetzt.Seit dem 15. September 2019 bietet der Lebensmittel-DiscounterNORMA diese Rindfleisch-Artikel in der durchsichtigen - und damitauch recycelbaren - Kunststoff-Unterziehschale an:- Gut Bartenhof Rinderhackfleisch 500 g- Gut Bartenhof Rinderhackfleisch (fettreduziert) 400 g- Gut Bartenhof Rinderrouladen ungefüllt 500 g- Gut Bartenhof Rindergulasch 500 g- Gut Bartenhof Rinder-Suppenfleisch 500 g- Gut Bartenhof Hamburger (Sommerlistung) 400 g- Gut Bartenhof Rinder-Beinscheibe 700 g- Gut Bartenhof Hüftsteaks natur 375 g- Gut Bartenhof-Minutensteaks 320 gAuch wissenswert für alle bei NORMA gekauften Fleischprodukte: Nurlandwirtschaftliche Betriebe, die bei der Aufzucht und Pflege vonTieren die strengen NORMA-Anforderungen erfüllen, werden alsLieferpartner akzeptiert. Die dabei vom Lebensmittel-Discounterverfolgten Ziele übertreffen häufig die gesetzlichenMindestanforderungen.Die bevorzugte Listung regional erzeugter Lebensmittel, einständig wachsendes Bio-Sortiment sowie das Bekenntnis zurtransparenten Fischerei sind weitere Beispiele dafür, mit welchemNachdruck sich NORMA für eine lebenswerte Umwelt einsetzt.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell