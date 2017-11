NORMA: Unternehmensleitung tauscht sich mit Top-Azubis aus / Nürnberger Discounter setzt auf transparente Führung und offene Kommunikation (FOTO)

Nürnberg (ots) -Das Highlight steigt für die besten NORMA-Auszubildenden immer zumJahresende, jetzt war es wieder soweit: 19 Top-Azubis kamen mit demVorstand und der Geschäftsführung zusammen und wurden über dieneuesten Pläne und Erfolgsstrategien des Discounters informiert. DasTop-Management misst dem Treffen mit den Top-Azubis eine hoheBedeutung bei: "Transparente Führung und flache Hierarchien sindprägende Elemente von NORMA, der offene Austausch mit denNachwuchskräften gehört dazu." Das Unternehmen hat das Ziel, allekünftigen Leitungspositionen aus den eigenen Reihen zu besetzen.Attraktive Zukunftsaussichten erwarten alle Berufseinsteiger, diesich für eine Karriere bei NORMA entscheiden - die jeweilsjahrgangsbesten Auszubildenden werden vom Vorstand und derGeschäftsführung schon traditionell zum offenen Austausch begrüßt.Viele der 19 Top-Auszubildenden, die diesmal eingeladen waren, habenihre Ausbildungswege mit der Abschlussnote 1,0 absolviert. DenJugendlichen bringt das die besten Berufsperspektiven - in einemkontinuierlich wachstumsstarken Discounter, der nicht nur inDeutschland, sondern auch in Frankreich, Tschechien und Österreich zuden beliebten Einkaufsadressen gehört. Vor diesem Hintergrund hatsich der mit insgesamt 16 Niederlassungen aktive Discounter auch zueinem der beliebtesten Arbeitgeber entwickelt, gegenwärtig stehenallein schon über 1.650 Auszubildende unter Vertrag.Für Newcomer mit Realschulabschluss (oder überzeugendemHauptschul-Abschlusszeugnis) bietet NORMA z. B. neben derzweijährigen Ausbildung zum Verkäufer/in auch die dreijährigeAusbildung zum Kaufmann/-frau im Einzelhandel an. Für Abiturientenstehen ein berufsbegleitendes Business Administration (BA)-Studiumsowie das Abiturientenprogramm zum Handelsfachwirt zur Verfügung.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kundenneben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B.auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelleProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell