NORMA: Umweltschutz mit Einkaufstüten aus Gras / Discounter aus Nürnberg beschleunigt den aktiven Plastikverzicht (FOTO)

Nürnberg (ots) -Konsequente Vermeidung von Plastik, bei NORMA folgt hier Schrittauf Schritt: Ab sofort stellen die bundesweiten NORMA-Filialen ihrenKunden auch Einkaufstüten aus Graspapier zur Verfügung, umüberflüssigen Kunststoff noch schneller zu reduzieren. Der Discounteraus Nürnberg lässt aktuell alle Verpackungsformen umweltverträglichoptimieren - einsparen, wiederverwerten und recyceln heißt das klareUnternehmensziel.Was die neuen Graspapier-Einkaufstüten auszeichnet, tut der Umweltgut: Sie bestehen zu mindestens 40 Prozent aus einer Frischfaser aufGrasbasis und nur zu maximal 60 Prozent aus Holzzellstoff, wasbedeutet, dass diese Rohstoffe nachwachsen und jede Tüte komplettrecycelbar und sogar kompostierbar ist. Deswegen kommt auch dieAufbereitung dieser rein natürlichen Materialien ohne Einsatzchemischer Zusatzstoffe aus. Zugleich stammen die von NORMAeingesetzten Graspapiere bevorzugt aus sogenannten Ausgleichsflächen,deren Gras nicht für die Fütterung von Viehbeständen verwendet wird.Das bringt den nächsten großen Vorteil, weil dieses Gras in keinerKonkurrenz zum Tierfutter steht.Für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und ressourcenschonendeKreislaufwirtschaft einzutreten ist ein von NORMA aktiv verfolgtesUnternehmensziel. Schon jetzt beträgt der Anteil an wiederverwerteterFolie, PET-Materialien und Crunchware (das sind entwertetePET-Flaschen sowie Dosen aus den in den Filialen bereitgestelltenRücknahmeautomaten) im direkten Einflussbereich des Discounters ausNürnberg über 98 Prozent. Zu den konsequenten Maßnahmen, um denKunststoff so weit wie möglich zu reduzieren, zählt auch derGraspapier-Einsatz im Obst & Gemüse-Verkauf: So können NORMA-Kundenetwa Bio-Tomaten oder Bio-Äpfel in umweltschonenderGraspapier-Verpackung kaufen, überall im Unternehmen werdenkunststoffhaltige Umverpackungen kontinuierlich abgebaut.Die NORMA-Geschäftsleitung teilt aktuell mit: "Das kurzfristigeVerringern aller Verpackungsmengen aus Kunststoff wird in unseremUnternehmen forciert. Wir analysieren und prüfen mit alleneingebundenen Lieferanten und Partnern sorgfältig, wo bereits dienächsten Einsparpotenziale bestehen."Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell