NORMA: Umweltfreundlich waschen und putzen - am besten mit Saubermax Nature und Toptil Nature / Discounter setzt sich für umweltgerechte Produkte ohne Mikroplastik ein (FOTO)

Nürnberg (ots) -Der nachhaltige Einkauf liegt vielen Verbrauchern am Herzen. NORMAhat dafür die richtigen Angebote im Regal. Denn dasHandelsunternehmen prüft alle Artikel auch darauf, wie gut sie beiden Qualitätsmerkmalen von Umweltverträglichkeit & Ressourcenschutzsind. Im Resultat stellen die NORMA-Filialen eine große Auswahl anProdukten zur Verfügung, die von der Herstellung über die Verpackungbis zur Lieferkette einen umweltfreundlichen Einkauf garantieren. Eingutes Beispiel sind die Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel vonSaubermax Nature und Toptil Nature: Die beiden Eigenmarken haben dasoptimale Preis-Leistungs-Verhältnis und überzeugen mit einembemerkenswerten Zusatzplus: Jedes Produkt dieser besondersumweltfreundlichen NORMA-Ranges ist absolut FREI VON MIKROPLASTIK!Erstklassige Reinigungsmittel ohne Mikroplastik: Ein bedeutenderUmweltvorteil!Weitere wichtige Umweltvorteile kommen dazu. Beispielsweise istdie Verpackung beim Color-Waschmittel von Toptil Nature (mit demEU-Ecolabel/www.ecolabel.eu) im 2-Liter-Beutel bereits auf dasMindestmaß reduziert. Selbstverständlich für dieses Top-Waschmittelist außerdem, dass es nur pflanzlich-basierte Tenside verwendet, dieaber selbst bei niedrigsten Temperaturen eine herausragend guteWaschleistung ermöglichen. Perfekt rein wird es auch, wenn die Kundenauf die Leistung der Produktrange von Saubermax Nature vertrauen.Die Geschirrspülmittel in den Duftrichtungen Apfel und Citrusüberzeugen in der 500 ml-Flasche mit Blauem Engel und demEU-Ecolabel. Auch diese NORMA-Eigenmarken gelangen nur mit100%-PET-Rezyklatflasche ins Regal und basieren auf Tensiden mitpflanzlicher Herkunft. Das gilt auch für den WC-Reiniger in der 750ml-Flasche in den Varianten Pinie oder Citrus von Saubermax Nature,der ebenfalls eine 100%-PET-Rezyklatflasche einsetzt und auf Basisvon pflanzlich-basierten Tensiden für hygienisch einwandfreieSauberkeit sorgt.Abgerundet wird das Angebot von der Saubermax Nature ScheuermilchCitrus (500 ml-Flasche mit Blauem Engel und EU-Ecolabel OHNEMikroplastik - dem Material, das in der konventionellen Scheuermilchdurchaus noch üblich ist. Auch diese umweltfreundliche Flasche istaus 100%PET-Rezyklat.Mehr interessante Informationen zur umweltfreundlichenProdukt-Vielfalt von Saubermax Nature lassen sich auf derNORMA-Website unter http://www.norma-online.de/ abrufen.Die hier genannten Produkte sind nicht nur nachhaltig undumweltfreundlich. Sie gibt es - was ebenfalls typisch ist für NORMA -auch immer zum verbraucherfreundlichen Niedrigpreis.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.