NORMA: Sympathisch, saugstark und tierisch gut - die Premium-Windeln von ELCURINA jetzt mit innovativer Kanaltechnologie! / Qualitätsmarke des Discounters überzeugt mit innovativer Produktentwicklung (FOTO)

Nürnberg (ots) -Die drei tierischen Helden Baddeba, Fridolin und Monty erobertenim letzten Jahr jedes Babyherz! Der niedliche Elefant, das lustigeÄffchen und das temperamentvolle Zebra sind das ultimative Plus derELCURINA Premium-Windeln, die jetzt mit ihrer ganz neuenKanaltechnologie noch mehr überzeugen.Die innovative Kanaltechnologie ermöglicht dank optimierterFlüssigkeitsverteilung eine noch höhere Saugfähigkeit. Die Babysbekommen in Verbindung mit dem Nässeblocker ein bis zu 12 Stundenanhaltendes trockenes Gefühl. Doch schnell zurück zu Baddeba,Fridolin und Monty, dem tierisch starken Trio, das die Babys undEltern auch weiter begeistern wird. Wie das funktioniert? Ganz easyund wirkungsvoll: Die sympathischen Tiermotive sind auf allenELCURINA-Premium-Windeln zu entdecken - und strahlen auf jedesKleinkind eine faszinierende Wirkung aus. Das Windel-Anlegen kann fürdie Eltern so ein gutes Stück bequemer werden...mit Babys, die sichriesig freuen, sobald sie den Elefanten Baddeba, das Äffchen Fridolinoder Zebra Monty auf ihrer neuen Windel sehen.Zusammenfassend kann man sagen: Die neue Kanaltechnologie und diedrei tierischen Sympathieträger sind der gelungene i-Punkt einerinnovativen Produktentwicklung, die Premium-Windeln neu definiert.Überall in den NORMA-Filialen gibt es die jetzt noch besserenELCURINA-Premium-Windeln mit dieser Auswahl im Regal:- in der Größe 4 = Maxi (mit Monty-Motiv/für das Kindergewicht von 7bis 18 Kilogramm in der 50 Stück-Vorratspackung)- in der Größe 5 = Junior (mit Fridolin-Motiv/für Kleinkinder von 12bis 25 kg in der 44 Stück-Vorratspackung)- und in der Größe 6 = XL (mit Baddeba-Motiv/für Kleinkinder von 16bis 30 kg in der 32-Stück-Vorratspackung).Alle innovativen Leistungsvorteile der exklusiv bei NORMAerhältlichen ELCURINA-Premium-Windeln hier im Überblick:1. Auslaufsicher Tag und Nacht - bis zu 12 Stunden: Liquid in -2xschnellere Absorption (bezogen auf die Messung der Absorptionszeitgegenüber dem vorherigen Produkt)2. Extradünn mit super flexiblem Kern und Kanälen für die optimaleBewegungsfreiheit3. Der leistungsstarke Saugkern absorbiert die Flüssigkeit schnellund zuverlässig- Schnell absorbierendes Saugvlies - für die gleichmäßigeFlüssigkeitsverteilung4. Super-Stretch Büdchen für die optimale Passform ohne Durchhängen5. Weicher Auslaufschutz vermindert Druckstellen und verhindertseitliches Auslaufen- Daunenweich und frei von Naturlatex, Parfüm & Lotion- Atmungsaktiv: Air Out - bessere Luftzirkulation (gegenüber demVorgängerprodukt)Innovation und Produktnutzen passen perfekt zusammen, wenn es umdie Entwicklung neuer und haushaltsnaher Artikel für dieNORMA-Discounter geht. Das beweisen auch die neuen ELCURINAPremiumwindeln mit Kanaltechnologie, die ab sofort erhältlich sind.ELCURINA ist eine Qualitätsmarke, die es ausschließlich in den über1.400 deutschen, österreichischen und französischen NORMA-Filialen zukaufen gibt...Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellsteProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell