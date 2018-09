NORMA: Süß und lecker genießen mit Fairtrade-Kakao / Nürnberger Discounter präsentiert verantwortungsvolles Süßwaren-Sortiment (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kakao NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -Zum Weihnachtsfest präsentieren die NORMA-Filialen wieder einfaires und neues Süßwaren-Sortiment: 110 Einzelsorten der beliebtenEigenmarke Goldora kommen beim bundesweiten Discounter jetzt überallin die Regale, alle kakaohaltigen Artikel aus dieser Range tragen dasSiegel des Fairtrade-Kakao-Programms. So wird allen NORMA-Kundenrasch erkennbar und verlässlich signalisiert, dass der Kakao fürdiese süßen Leckereien fair gehandelt wurde. Davon profitieren dieafrikanischen und südamerikanischen Kakaobauern.Rund um die allmählich beginnende Weihnachts-Planung fällt auchden Süßwaren immer eine besondere Rolle zu. Das gilt erst recht, wennsich die nun wieder steigende Lust auf die süßenWeihnachts-Leckereien mit dem Kauf von Schokoladen aus fairem Kakaokombinieren lässt. Die NORMA-Eigenmarke Goldora ermöglicht das absofort - mit 110 Einzelsorten, von denen alle kakaohaltigen Artikelausnahmslos mit dem Siegel des Fairtrade-Kakao-Programms ausgestattetsind.Die NORMA-Filialen stellen wie in jedem Jahr dabei auch wiederinteressante Innovationen vor:- zum Beispiel die belgischen Schokoladenspezialitäten, Nüsse undRosinen umhüllt von feinster belgischer Schokolade (175/275 g-Dosefür nur 1,99 EUR)- die gefüllten Pralinen-Kugeln in drei verschiedenen Sorten(200 g-Standbeutel für nur 2,49 EUR)- oder die Nougat-Minis, einzeln verpackte Nougat-Ministangen in vierverschiedenen Sorten (175/200 g-Beutel für nur 1,79 EUR)- sowie die Edelvollmilchtäfelchen, einzeln verpackte Minitäfelchenin drei winterlichen Sorten (125 g-Schachtel für nur 1,99 EUR).Noch obendrauf setzt der Discounter aus Nürnberg regional einenbesonderen Leckerbissen: In den fränkischen und bayerischenVertriebsregionen können sich die vielen NORMA-Kunden auf die genausoberühmte wie herzhaft-süße Weihnachts-Spezialität, die OriginalNürnberger BIO Lebkuchen der bekannten NORMA-Bio-Eigenmarke BioSonne, jetzt auch in kontrollierter Bio-Qualität, besonders freuen.Auch alle diese Neuigkeiten tragen selbstverständlich das Siegel desFairtrade-Kakao-Programms.Mit der Entscheidung für diese kakaohaltigen Produkte können dieNORMA-Kunden sichergehen, dass ihre festlichen Süßwaren diekleinbäuerlichen Kakao-Erzeuger in den überseeischen Anbau-Nationennachhaltig unterstützt. Die Vergabe des Fairtrade-Programm-Siegelsist in Ländern wie der Elfenbeinküste, Ghana, Brasilien, Ecuador oderIndonesien an verlässliche Standards zur sozialen, ökologischen undökonomischen Weiterentwicklung der heimischen Kakaobauern geknüpft.Der innovative Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits überstationären 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de findendie Kunden neben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über20.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- undFernreisen oder aktuelle Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell