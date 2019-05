NORMA: Stylishe Arbeitskleidung mit Öko-Siegeln und Bio-Baumwolle für über 15.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen! / Nürnberger Discounter setzt im gesamten Unternehmen auf Nachhaltigkeit (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Baumwolle NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -Schicker Auftritt für eine starke Mannschaft: DieNORMA-Mitarbeiter präsentieren sich ab sofort in neuem Outfit -schrittweise führt der Discounter aus Nürnberg in seinen rund 1.450Filialen und 16 Niederlassungen in Deutschland, Frankreich,Tschechien und Österreich jetzt neue und top-modische Arbeitskleidungein. Stylishe Poloshirts, Sweat Troyer, Softshell Westen undStrickfleece-Jacken kennzeichnen die zeitgemäße NORMA-Performance,die fast ausschließlich aus Bio-Baumwolle hergestellt und mitverlässlichen Öko-Siegeln ausgestattet ist.Kontrollierte Nachhaltigkeit und umweltschonende Produktauswahlsind typisch für das gesamte NORMA-Sortiment. Keine Ausnahme macht dadie Arbeitskleidung, die das Unternehmen für die über 15.000Mitarbeiter aus 74 Nationen kostenfrei zur Verfügung stellt. Ganz neusind die kurz-/langarmigen Poloshirts, die nicht nur mit demFairtrade-Siegel, sondern auch mit dem GOTS-Label ausgestattet sind.Zur Erklärung: Die Abkürzung GOTS steht für Global Organic TextileStandard, was bedeutet, dass nur pestizidfreie Bio-Baumwolleverarbeitet wird und die sozialverantwortliche Fertigung jedesKleidungsstücks gewährleistet ist. Zugleich sorgt auch dasFairtrade-Label für ein sicheres Einkommen und einwandfreiesArbeitsumfeld der Baumwoll-Bauern. Exakt durch dieselbenSiegel-Vorteile zeichnen sich beispielsweise auch die nun neueingeführten Sweat Troyer für die NORMA-Teams aus.Die NORMA-Geschäftsleitung: "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitersind und bleiben das Herzstück für unseren Unternehmenserfolg. So wiewir bei allen Produkten im NORMA-Sortiment auf nachhaltige undumweltschonende Herstellung zum Vorteil der Kunden achten, setzen wirdiesen Anspruch selbstverständlich bei allen Angeboten für unsereMitarbeiter fort. Entsprechend freuen wir uns darüber, dass unserenTeams jetzt eine moderne Arbeitskleidung in hochwertigerÖko-Ausstattung zur Verfügung steht. Verknüpft mit dieser deutlichoptimierten Textil-Qualität ist auch ein erhöhter Tragekomfort rundum die tägliche Arbeit."Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit rund 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de (mit dem GütesiegelLeading Shops 2019) finden die Kunden neben attraktivenNonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine,die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zurTelekommunikation.