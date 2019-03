NORMA: Senkt wieder die Preise - ab heute Butter und viele weitere Artikel deutlich reduziert! / Nürnberger Handelsunternehmen führt Preissenkungspolitik auch im März fort (FOTO)

Finanztrends Video zu



Nürnberg (ots) -Ab heute ist der Verkaufspreis für deutsche Markenbutter vonLandfein in allen deutschen NORMA-Filialen deutlich und dauerhaftreduziert: Ab sofort kostet die 250 g-Packung nur noch 1,55 EUR(reduziert von 1,65 EUR). Einen großen Sparvorteil bietet auch die250 g-Packung "Die Streichbare" (gesalzen oder ungesalzen) derNORMA-Eigenmarke Landfein, die in der 250 g-Packung nun für lediglich1,49 EUR in den Einkaufswagen kommt. Zusätzliche Kundenvorteilebringt die Preissenkung bei den leichten Käsesorten Gouda undMaasdamer von Leckerrom - sie wurden überall bei NORMA in der 200g-Packung von 1,49 EUR auf 1,29 EUR reduziert. Aber auch bei vielenweiteren Artikeln können die Kunden bei NORMA kräftig sparen, dennbeim Discounter aus Nürnberg gibt es seit über 50 Jahren mehr fürsGeld.DIE AKTUELLEN MÄRZ-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK(REGIONALE PREISSENKUNGEN JE NACH VERFÜGBARKEIT):LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250 gJetzt: 1,55 EURZuvor: 1,65 EURLANDFEIN, Die Streichbare, 250 gJetzt: 1,49 EURZuvor: 1,55 EURLECKERROM, Gouda/Maasdamer leicht in Scheiben, 200 gJetzt: 1,29 EURZuvor: 1,49 EURLANDFEIN Active Drink in verschiedenen Sorten, 6 x 125 gJetzt: 1,29 EURZuvor: 1,45 EURARDILLA, Nuss Frucht Mix in verschiedenen Sorten, 200 gJetzt: 1,49 EURZuvor: 1,59 EURFJORDKRONE, Sockeye Wildlachs, 150 gJetzt: 3,89 EURZuvor: 4,29 EUREXCELLENT BUFFET, Oliven in verschiedenen Sorten, 150 gJetzt: 1,49 EURZuvor: 1,79 EURDORNFELDER QUALITÄTSWEIN, trocken, 0,75 l FlascheJETZT: 1,99 EURZuvor: 2,19 EURDORNFELDER QUALITÄTSWEIN, lieblich, 0,75 l FlascheJetzt: 1,99 EURZuvor: 2,19 EURDer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell