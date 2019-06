NORMA: Senkt heute wieder die Preise - Butter jetzt direkt vor Pfingsten noch günstiger! / Discounter aus Nürnberg präsentiert neue Sparvorteile vor den Feiertagen (FOTO)

Nürnberg (ots) -Jeden Monat neue Niedrigpreise, der Discounter NORMA weiß wie dasgeht: Das beweist auch die aktuelle Preissenkung: Ab heute, demFreitag vor Pfingsten, ist jetzt zum Beispiel der Preis für gutedeutsche Butter in den bundesweiten NORMA-Filialen deutlichreduziert. Überall bei NORMA kostet die 250-g-PackungLandfein-Markenbutter jetzt nur noch 1,39 EUR (reduziert von 1,49EUR), darüber hinaus bekommen die Kunden in den bundesweitenNORMA-Filialen aber etwa auch bei Landfein Original Irischer Butterin der 250-g-Packung (neuer Preis: 1,69 EUR/gesenkt von 1,79 EUR)oder Landfein "Die Streichbare", 250-g-Packung, (ab sofort nur noch1,39 EUR/vorher 1,49 EUR) große Sparvorteile. Man sieht: Geht es umbeste Qualität zu niedrigen Preisen, ist auf NORMA wie immer Verlass.Auch in Zukunft erhalten die NORMA-Kunden mehr für ihr Geld.DIE AKTUELLEN JUNI-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK (REGIONALEPREISSENKUNGEN JE NACH VERFÜGBARKEIT):LANDFEIN, Deutsche Markenbutter, 250g-PackungJetzt: 1,39 EURBislang: 1,49 EURLANDFEIN, Original Irische Butter, 250g-PackungJetzt: 1,69 EURBislang: 1,79 EURLANDFEIN, Die Streichbare, 250g-PackungJetzt: 1,39 EURBislang: 1,49 EURDer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit rund 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell