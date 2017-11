NORMA: Senkt den Butterpreis ab sofort um 40 Cent! / Discounter aus Nürnberg bietet zum November-Start wieder enormen Preisvorteil an

Nürnberg (ots) - Ab sofort 40 Cent für die Butter weniger, das istein Wort: Eingelöst von allen bundesweit aktiven NORMA-Filialen, woes die 250 Gramm-Packung deutsche Markenbutter der beliebtenNORMA-Marke Landfein ab heute, Donnerstag, für noch 1,59 Euro - stattvorher 1,99 Euro - zu kaufen gibt. Wie immer bei jeder derregelmäßigen Preissenkungsaktionen in den NORMA-Filialen gilt auchdieser neue Butterpreis dauerhaft. Die NORMA-Zentrale in Nürnbergteilt mit: "Die günstigsten Dauer-Niedrigpreise von NORMA sind undbleiben unser Markenzeichen - daran ändert sich auch in der Zukunftnichts."Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten z. B. auch Top-Weine,Drogerie-Artikel, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelleProdukte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell