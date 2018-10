NORMA: Preissenkung für Butter, Zucker, Öle und Nüsse! / Discounter aus Nürnberg reduziert nach Kaffee noch weitere Artikel zum 01.10.2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Nürnberg (ots) -Die Preissenkungswelle in den bundesweiten NORMA-Filialen setztsich fort: Nachdem NORMA bereits am vergangenen Freitag für heute,den 1. Oktober, die drastische Reduzierung von vielen Kaffeesangekündigt und umgesetzt hat, legt NORMA jetzt kräftig nach. Absofort gelten bei NORMA auch neue und noch einmal günstigereButterpreise - die deutsche Markenbutter von Landfein gibt es jetztin der 250 Gramm-Packung für nur 1,79 EUR (reduziert von 1,95 EUR).Und auch Zucker wird deutlich günstiger, wie man bei derZucker-Raffinade (neuer Preis für die 1 kg-Packung 0,59 EUR/vorher0,65 EUR) oder dem Würfelzucker (ab sofort 0,79 EUR für die 1kg-Packung/reduziert von 0,85 EUR) sieht. Ob Kaffee, Butter, Zucker,Öle oder Nüsse - jeder Preis, der sich senken lässt, wird zum Vorteilder NORMA-Kunden auch in Zukunft umgehend reduziert.DIE AKTUELLEN OKTOBER-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:LANDFEIN Süßrahmbutter, 250g-PackungJetzt: 1,79 EURBislang: 1,95 EURLANDFEIN Deutsche Markenbutter, 250g-PackungJetzt: 1,79 EURBislang: 1,95 EURLANDFEIN Die Streichbare, 250g-PackungJetzt: 1,69 EURBislang: 1,75 EURPFIFF Macadamia-Nüsse, 125g-PackungJetzt: 2,99 EURBislang: 3,19 EURFRISAN Sonnenblumenöl, 1L-FlascheJetzt: 0,99 EURBislang: 1,09 EURARDILLA Cashew-/Paranusskerne, 200g-PackungJetzt: 2,69 EURBislang: 2,89 EURSÜDZUCKER Zucker-Raffinade, 1kg-PackungJetzt: 0,59 EURBislang: 0,65 EURSÜDZUCKER Würfelzucker, 1kg-PackungJetzt: 0,79 EURBislang: 0,85 EURBio Sonne, Bio Röstkaffee 100% Arabica Premiumqualität,500g-PackungJetzt: 3,79 EURBislang: 3,89 EURRösta, Gold 100% Arabica, vollmundig, 500g-PackungJetzt: 3,19 EURBislang: 3,29 EURRösta, Premium-Auslese 100% Arabica, 500g-PackungJetzt: 3,69 EURBislang: 3,79 EURRösta, Milde Bohne 100% Arabica, naturmild, 500g-PackungJetzt: 3,49 EURBislang: 3,59 EURRösta, Entcoffeiniert 100% Arabica, sanft & veredelt, 500g-PackungJetzt: 3,49 EURBislang: 3,59 EURCAFFECIAO, Caffè Crema / Espresso, 100% Arabica, UTZ-zertifiziert(DLG Silber 2018) 1000g-PackungJetzt: 7,49 EURBislang: 7,99 EURCAFFECIAO, Caffè Crema Kaffeepads, 100% Arabica,UTZ-zertifiziert, 144g-PackungJetzt: 1,39 EURBislang: 1,49 EURRösta, Kaffeepads Gold, 100% Arabica, UTZ-zertifiziert,144g-PackungJetzt: 1,39 EURBislang: 1,49 EURRösta, Kaffeepads Premium, 100% Arabica, UTZ-zertifiziert,144g-PackungJetzt: 1,39 EURBislang: 1,49 EURDer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell