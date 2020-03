NORMA-Preissenkung auch im März 2020: Lachs von FJORDKRONE ab heutigem Freitag sogar noch günstiger / Lebensmittel-Discounter startet kundenfreundlichen Vorteilskauf bei Fisch (FOTO)

Nürnberg (ots) - Bei NORMA ab sofort noch günstiger: Fünf hochwertige Lachs-Produkte von FJORDKRONE - jeder Artikel reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren und selbstverständlich aus kontrolliert-nachhaltiger Fischerei! Um noch mehr zu sparen und sich vorteilhaft zu ernähren, greift man am besten jetzt bei diesen deutlich im Preis gesenkten Angeboten zu: Bei den sortierten Lachsspezialitäten in der 150 Gramm-Packung (Toskana Lachs/Graved Lachs = jeweils von 3,89 Euro auf nur noch 3,69 Euro reduziert), beim Norwegischen Räucherlachs in der 200 Gramm-Packung (jetzt lediglich 3,79 Euro/gesenkt von 3,99 Euro) und erst recht beim sortierten Stremellachs (Natur oder mit Pfeffer) in der 125 Gramm-Packung, den es nun überall in den deutschlandweiten NORMA-Filialen für nur noch 2,29 Euro (reduziert von 2,49 Euro) zu kaufen gibt.Typisch NORMA: Viel Auswahl und kontrollierte Top-Qualität natürlich auch beim FischWas NORMA seit über 50 Jahren erfolgreich macht, ist die perfekte Mischung aus kundenfreundlichen Niedrigpreisen und bester Qualität. Ein gutes Beispiel für die exklusiven Eigenmarken des Lebensmittel-Discounters ist FJORDKRONE... - die NORMA-Marke für Fisch und andere Meeresfrüchte, die verantwortungsvollen Genuss garantiert. Auf jeder Verpackung im FJORDKRONE-Sortiment finden die Kunden einen zehnstelligen Internet-Code, der direkt nach der Eingabe auf der NORMA-Website ausführlich über die Herkunft der gekauften Ware informiert. Ob Wildfisch oder Aquakultur, die gewünschte Auskunft zu Fangschiff, Fanggebiet oder Fangmethode, das alles gehört zu den Details, die hier mit nur einem Handgriff transparent zur Verfügung stehen.Die jetzt erheblich im Preis gesenkten Lachs-Produkte ermöglichen einen idealen Vorteilskauf, alle reduzierten Artikel deshalb noch einmal im Überblick:FJORDKRONE, LACHSSPEZIALITÄTEN SORT. (Toskana Lachs oder Graved Lachs), 150 g-Pa ckung Ab sofort: 3,69 EUR Gesenkt von: 3,89 EURFJORDKRONE , NORWEGISCHER RÄUCHERLACHS, 200 g-Packung Ab sofort: 3,79 EUR Gesenkt von: 3,99 EURFJORDKRONE, STREMELLACHS SORT. (Natur oder mit Pfeffer), 125 g-Packung Ab sofort: 2,29 EUR Gesenkt von: 2,49 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden die Kunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 25.000 Artikeln z. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuellste Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/62097/4546178OTS: NORMAOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell