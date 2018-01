NORMA: Nicht nur Kaffeegenießer sparen ab sofort wieder kräftig! / Discounter aus Nürnberg heißt 2018 mit erster großer Preissenkung willkommen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Nürnberg (ots) -Typisch NORMA: Das neue Jahr ist erst drei Tage alt und schonsetzt der bundesweite Discounter aus Nürnberg die erste Preissenkungum. Die Entwicklung an den internationalen Beschaffungsmärkten machtes möglich, dass wie beim Kaffee jetzt auch für viele weiterebeliebte Produkte ab sofort neue Tiefstpreise gelten. Das bewährteNORMA-Prinzip der blitzschnellen Preissenkungsaktion giltgrundsätzlich für alle Warengruppen und wird immer umgehend in allenRegalen der NORMA-Filialen umgesetzt. Das bedeutet: Ab heute,Mittwoch, können die NORMA-Kunden von den jetzt noch günstigerenKaffeepreisen zum Beispiel für das 200-Glas JOSECAFÉ löslicherBohnenkaffee kräftig oder mild (nur noch 3,59 EUR/vorher: 3,89 EUR)oder beim JOSECAFÉ Gold löslicher Kaffee Premium im 100g-Glas(gesenkt auf 2,29 EUR/schon vorher nur: 2,59 EUR) profitieren. DieNürnberger NORMA-Zentrale teilt aktuell mit: "Auch im Jahr 2018können sich die Verbraucher zu 100 Prozent darauf verlassen, dass wirjeden Einkaufsvorteil ohne Zögern als neuen Preisvorteilweitergeben."DIE AKTUELLEN KAFFEE-PREISSENKUNGEN BEI NORMA IM ÜBERBLICK:JOSECAFÉ, Löslicher Bohnenkaffee kräftig / mild, 200g-GlasBislang: 3,89 EURJetzt: 3,59 EURJOSECAFÉ, Löslicher Bohnenkaffee Gold Premium, 100g-GlasBislang: 2,59 EURJetzt: 2,29 EURCAFFECIAO, Family Cappuccino, 500g-PackungBislang: 2,69 EURJetzt: 2,59 EURCAFFECIAO, Cappuccino sortiert, 200/250g-PackungBislang: 1,59 EURJetzt: 1,49 EUREXCELSIOR, Maxi-Nuss Schokolade, 100g-PackungBislang: 0,75 EURJetzt: 0,69 EURDer expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z. B. auchTop-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelle Produktezur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell