NORMA: Modernste Logistik für Mecklenburg-Vorpommern / Topmodernes Logistikzentrum eröffnet (FOTO)

Der Discounter NORMA setzt seinen Expansionskurs fort: Im neuenGewerbegebiet Dummerstorf am Autobahnkreuz Rostock im Herzen vonMecklenburg-Vorpommern hat der bundesweit aktive Discounter dasneueste NORMA-Logistikzentrum in Betrieb genommen. Der in weniger als11 Monaten Bauzeit direkt an der Autobahn A 20 entstandene Logistik-und Verwaltungskomplex ermöglicht die Belieferung von zukünftig über120 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, demnördlichen Brandenburg sowie dem nördlichen Niedersachsen.NORMA-Wachstum zu klein gewordene Standort in Demmin abgelöst. Mitder Standortentscheidung für das neue Logistikzentrum amAutobahnkreuz Rostock untermauert NORMA die regionale Verwurzelung inMecklenburg-Vorpommern. Gleichzeitig werden dadurch bestehendeArbeitsplätze gesichert sowie neue dauerhaft geschaffen. Der neueNORMA-Standort sorgt bereits jetzt für rund 100 Arbeitsplätze in derRegion und bietet die Option für eine bauliche Erweiterung für bis zu10.000 m².Um die reibungslose Warenversorgung der NORMA-Filialen im Zuge derweiteren Expansion sicherzustellen, hat das Unternehmen auch inDummerstorf nur auf neueste Gebäude- und Logistiktechnologie gesetzt.So wird beispielsweise die Abwärme der hocheffizienten CO²-Kälte- undKühlanlage zur Beheizung des Logistikzentrums verwendet. Zusätzlichwird auf dem Dach des neuen Logistikzentrums eine Photovoltaikanlageklimafreundlichen Ökostrom auch zum Eigenverbrauch erzeugen.Das Kernstück im neuen Logistikzentrum ist die über 20.000 m²große Logistikhalle mit Hochregalen, in der jederKommissioniervorgang mit per Funk gesteuertem Pick-by-voice-Verfahrendurchgeführt wird. Die modernsten Technologien kommen auch imintegrierten Kühlhaus (auf 1.700 m²), dem Tiefkühlhaus (auf 1.000 m²)sowie der Verwaltung (auf 1.600 m²) zum Einsatz. Insgesamt 45LKW-Andockstationen, davon 3 mit hermetischen Kühlschleusen, stehenfür den ein- und ausgehenden Warenverkehr zur Verfügung.Im Rahmen des Expansionskurses von NORMA ist das Logistikzentrumin Dummerstorf bereits das sechste Logistikzentrum nach Erfurt,Fürth, Magdeburg, Aichach und Rheinböllen, welches in den letztenJahren von NORMA neu gebaut wurde.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Onlineshop NORMA24.de finden Kunden nebenattraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikeln z.B. auchTop-Weine, außerdem die günstigsten Nah- und Fernreisen oder aktuelleMobilfunkangebote.