NORMA: Mini-Salami mit großem Umweltschutz-Beitrag / Discounter aus Nürnberg - weniger Kunststoffverpackungen im Sortiment (FOTO)

Nürnberg (ots) -Erstaunlich, wie viel diese Mini-Salami von NORMA zum Umweltschutzbeitragen kann: Durch das komplett neue Verpackungskonzept für diesenbeliebten NORMA-Artikel werden jetzt große Mengen an Kunststoff undherkömmlichen Kartonagen eingespart.Verringern, wiederverwerten, recyceln - mit diesem Ziel wird jedeVerpackungsart beim Discounter NORMA auf das notwendige Mindestmaßreduziert. Die dabei erreichten Einsparmengen wachsen ständig, wozuauch das aktuelle Beispiel der Mini-Salami der Eigenmarke GutBartenhof beiträgt: Zunächst wurde hier der Standbeutel, der vorheraus Aluminium-Verbundstoff bestand, durch einen Standbeutel ausPapierverbund ersetzt. Allein dieser Schritt hat eineKunststoffreduktion von über 50 Prozent gebracht. Doch das ist nichtalles, weil NORMA jede Verpackungs-Optimierung möglichst umfassenddurchführt. So ist das nun eingesetzte Papier vom Forest StewardshipCouncil (FSC) zertifiziert - ein Gütesiegel, welches sicherstellt,dass dieses Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt.Abschließend folgte dann ein zusätzlich wichtiger Schritt: Dennmittlerweile ist jeder bereits optimierte 100 Gramm-Standbeutel mitder Mini-Salami von Gut Bartenhof in einem Großteil derNORMA-Filialen auch im umweltfreundlichen Verkaufskarton platziert.Zu über 70 Prozent bestehen diese Kartons jetzt aus Graspapier - unddie restlichen Kartonanteile sind Recyclingmaterial. Nicht vergessenwerden darf bei dieser Betrachtung auch: Die gesamte Verpackung fürdieses Produkt wird klimaneutral produziert.Verringern, wiederverwerten, recyceln - über die vielen einzelnenSchritte zur Verpackungs-Reduktion wird NORMA auch weiterinformieren.