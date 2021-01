NORMA-Mindestlohn ein weiteres Mal angehoben - seit Januar gibt es 12,50 Euro pro Stunde / Lebensmittel-Discounter zahlt 30 Prozent über dem Mindestlohn

Nürnberg (ots) - NORMA zeichnet sich seit Jahren durch faire Bezahlung für alle Mitarbeiter aus. Auch in diesem Jahr liegt der Nürnberger Lebensmittel-Discounter mit seinem Mindest-Einstiegslohn von 12,50 Euro pro Stunde weit über dem gesetzlichen Mindestlohn und bezahlt damit alle Angestellten ab dem ersten Arbeitstag unabhängig von Vorkenntnissen. Ergänzend bietet NORMA zahlreiche Karrierechancen und flache Hierarchien, die es jedem Einzelnen ermöglichen, sich schnell und einfach zu verwirklichen.NORMA-Mindestlohn wieder angehobenDer von NORMA gezahlte Einstiegslohn ist zum Jahresbeginn von 12 Euro auf 12,50 angehoben worden und liegt damit rund 30 Prozent über dem aktuellen Mindestlohn. Das Handelsunternehmen zahlt diesen Mindestbetrag auch ungelernten Arbeitnehmern und Aushilfen, die in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen tätig sind. Insgesamt beschäftigt der Lebensmittel-Discounter mehr als 15.000 Menschen aus 70 Nationen. Sie alle sind für den Erfolg von NORMA in seinen knapp 1.320 Filialen in Deutschland mitverantwortlich.Azubis und AufstiegschancenAls Azubi verdient man im ersten Ausbildungsjahr einen Monatslohn von 1.000 Euro, im zweiten Jahr 1.100 Euro und im dritten Jahr 1.300 Euro. Dass sich NORMA für Berufseinsteiger lohnt, zeigt die stetig wachsende Anzahl an Ausbildungsanfängern in allen Regionen Deutschlands. Sie alle bauen auf die faire und verlässliche Bezahlung, die garantierte Sicherheit des Jobs - selbst in der aktuellen Krise - sowie die guten Aufstiegschancen.Während viele Unternehmen ihre Ausbildungsplätze 2020 reduziert haben, hat NORMA noch mehr jungen Menschen eine Arbeitsstelle gegeben und wird damit nicht nur seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht. Der Lebensmittel-Discounter stellt sich schon jetzt für die Zukunft auf und bildet seine eigenen Führungskräfte von morgen aus.Die gute Bezahlung sowie die starken Karrierechancen sorgen dafür, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dauerhaft im Unternehmen bleiben und entsprechend sogar deutlich mehr als den NORMA-Einstiegslohn verdienen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell