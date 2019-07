NORMA: Laufend gewinnen nicht nur beim großen B2Run-Firmenlauf / Lebensmittel-Discounter aus Nürnberg geht wieder mit motivierter Mannschaft ins Ziel (FOTO)

Nürnberg (ots) -Laufend zu gewinnen ist möglich, das hat der großeB2Run-Firmenlauf in Nürnberg erneut gezeigt: 18.500 Starter undStarterinnen aus 670 Unternehmen kamen für dieses sportliche Eventzusammen, bei dem es nicht unbedingt um die allerbeste Platzierung,sondern vor allem um das Gemeinschaftsgefühl in einer tollenAtmosphäre geht. Mittendrin im Starterfeld wie immer auch dieNORMA-Läuferinnen und Läufer - ein Team, das vomGeschäftsleitungs-Mitglied über die IT-Spezialisten,Logistikfachleute, Verkäufer und Verkäuferinnen bis zu denAuszubildenden praktisch alle Berufsbilder bei diesemHandelsunternehmen in einer motivierten Mannschaft zusammenführt.Gemeinsam nahm die NORMA-Crew - im weißen "NORMA Team SpiritLaufshirt" - die Strecke um den Dutzendteich und das Zeppelinfeld inAngriff, alle Läuferinnen und Läufer kamen nach 6,3 Kilometern imMax-Morlock-Stadion ins Ziel. Der Teamerfolg wird bei NORMA in allenBereichen gezielt gefördert - ein Beispiel unter vielen ist dieaktive Teilnahme von über 100 NORMA-Mitarbeitern beim jährlichenNürnberger B2Run-Firmenlauf.Wer sich auch einmal persönlich über die vielen Berufseinstiegs-und Karriereperspektiven beim seit über 50 Jahren erfolgreichenHandelsunternehmen NORMA informieren möchte, die oder der schaut ambesten noch heute im Netz unter der Adressehttps://karriere.norma-online.de/de/karriere/ vorbei.Der Lebensmittel-Discounter NORMA: Vielfältige Berufsbilder, jedeMenge KarriereperspektivenHier kann man auf einen Blick erfahren, warum der konzernfreieLebensmittel-Discounter zu den besonders begehrten Arbeitgeberngehört. Das Unternehmen stellt jedes Jahr etliche Ausbildungsplätzefür angehende Verkäufer/innen, Kaufleute im Einzelhandel, Kaufleutefür Büromanagement, Fachlageristen, Fachkräfte für Lagerlogistiksowie für Kaufleute im E-Commerce (Arbeitsplatz ist hier derOnlineshop NORMA24.de) zur Verfügung.Darüber hinaus gibt es interessante Berufseinstiegs- undEntwicklungschancen für zielstrebige Abiturienten. Zur Auswahl stehenhier das duale Bachelor of Arts-Studium sowie das von NORMA ebenfallsaufgelegte Abiturientenprogramm.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell