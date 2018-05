NORMA: Konsequenter Einsatz gegen Plastikmüll / Nürnberger Discounter engagiert sich für Umwelt- und Ressourcenschutz (FOTO)

Nürnberg (ots) -Weniger ist mehr - das NORMA-Prinzip gilt auch bei der Reduzierungvon Verpackungsmüll. Überflüssige Verpackungen werden komplettvermieden oder kontinuierlich abgebaut und alles, was sichwiederverwerten lässt, wird sofort dem Wertstoffkreislauf zugeführt.So hat der bundesweite Discounter allein die Menge an Plastikmüll inden vergangenen Jahren um 25 Prozent reduziert, jetzt wird sogar dieEinsparmenge von 50 Prozent angestrebt.Die Verbraucher kennen und schätzen diesen Vorteil seit vielenJahren: In den NORMA-Filialen gibt es immer mehr fürs Geld. Dochnicht nur die Verkaufspreise werden ständig reduziert - auch bei denNonfood-Produktverpackungen setzt sich das sinnvolleWeniger-Ist-Mehr-Prinzip konsequent fort. Am Anfang steht hier einklares Bekenntnis zur Kreislaufwirtschaft: Bei NORMA hat der Anteilan wiederverwerteter Folie, PET-Materialien und Crunchware(entwertete PET-Flaschen und Dosen aus den Rücknahmeautomaten) schon2016 etwas mehr als 98 Prozent erreicht.Das Ziel, vor allem die Kunststoff-Verpackungsmengen noch mehr zureduzieren, wird weiterverfolgt. So können die NORMA-Kunden untervielen umverpackungsfreien Textilien wie Jeans, Strümpfen oderT-Shirts wählen, die als sogenannte lose Ware erhältlich sind. AuchSchuhe, Werkzeuge, Haushaltsartikel, Dekorationswaren und andereHeimtextilien werden bereits in dieser Präsentationsform verkauft. Zuden Gewinnern gehört dabei nicht nur der Umwelt- undRessourcenschutz: Der zusätzliche Vorteil besteht auch darin, dasssich jeder Kunde so auf Anhieb von der Qualität und Beschaffenheitseiner Waren überzeugen kann.Größtmöglicher Verzicht auf Verpackungsmengen und einwandfreieProduktqualität - von den NORMA-Filialen wird das bewährteWeniger-Ist-Mehr-Prinzip in vielen anderen Bereichen sinnvollfortgesetzt. Das zeigt auch das Bekenntnis zu Mehrweg-Getränken -bevorzugt aus regionalen Brauereien - sowie das "Lightweightening"für Einweg-Durstlöscher. Was es mit diesem Lightweightening auf sichhat? Das ist ganz einfach zu erklären: Durch verringerte Wanddickeund/oder mit dem idealen Durchmesser werden auch diese Einweg-Gebindebeständig verbessert und Verbrauchsmaterial eingespart. Man sieht:Aus Überzeugung - und übrigens in den Unternehmensleitlinien klarfestgeschrieben - tritt NORMA aus Nürnberg als nachhaltigwirtschaftendes Handelsunternehmen auf.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden dieKunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikelnz. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oderaktuelle Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell