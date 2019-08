NORMA-Knabbereien haben jetzt noch mehr Pfiff / Chips, Flips und Nüsse zu Schnäppchen-Preisen und mit Bio-Qualität (FOTO)

Nürnberg (ots) -Die NORMA-Eigenmarke Pfiff glänzt mit neuer Optik und ganz neuenGeschmacksrichtungen: Um den Kundinnen und Kunden noch mehrKnabber-Spaß zu bieten, hat der Lebensmittel-Händler weitere Produktezu fairen Discounterpreisen ins Sortiment aufgenommen.Die beliebten Maissnacks "Pufuleti" von Pfiff gibt's jetzt als"Sour Cream & Onion"-Sorte in der 85 g Packung. Auch Flips-Fanskönnen sich über eine Neuheit in den Regalen freuen. Die "JumboFlips" sind jetzt noch knuspriger und weitaus größer als die allseitsbekannten Knabber-Klassiker. In der 200 g Tüte stehen sie ab Oktoberzur Auswahl. Macadamia-Nüsse, die mit Honig geröstet wurden, rundenden Pfiff-Marken-Relaunch ab - für Liebhaber der süß-salzigenKombination ein echtes Highlight. Die Sonderausgabe wird es ebenfallsab Oktober und nur für kurze Zeit bei NORMA geben. Also: Zugreifen,so lange der Vorrat reicht.Spitzenplatz bei Bio-Produkten auch im Snack-RegalUm den Spitzenplatz beim großen Bio-Qualitätstest der DeutschenLandwirtschafts-Gesellschaft (DLG) auch weiter zu verteidigen, setztNORMA bei der Auswahl seiner Produkte stets auf eine besonders guteMischung. Auch im Snack-Regal dürfen daher Produkte derNORMA-Eigenmarke Bio Sonne nicht fehlen. Der Knabber-Mix von BioSonne 125g in der neuen Sorte "Curry-Kokos" nimmt die Käufer mit aufein unverwechselbares Geschmackserlebnis und ist zudem nochgarantiert natürlich. Alle Produkte der Marke werden sorgfältigausgewählt und streng kontrolliert. Nur so schafft es derLebensmitteldiscounter - bereits zum zehnten Mal in Folge - denWettbewerb im DLG-Ranking hinter sich zu lassen.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehrals 1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden Kundenneben der attraktiven Nonfood-Warenwelt mit 25.000 Artikeln unteranderem Top-Weine, günstige Nah- und Fernreisen sowie vomTechnikmagazin CHIP ausgezeichnete Mobilfunk-Angebote.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell