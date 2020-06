NORMA mit Katapult-Start!

Grund zum Feiern haben heute alle NORMA-Aktionäre. Immerhin schießt der Kurs rund fünf Prozent in die Höhe. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 29,56 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Mit diesem Anstieg hat sich die technische Ausgangslage spürbar aufgehellt. Denn NORMA ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. So klettert der Kurs auf den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Zuletzt lag dieses Top bei 28,52 EUR. Bei NORMA dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die eher das große Bild im Blick haben, können sich auf den GD200 stützen. Denn demnach sind für NORMA Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 29,41 EUR eingependelt hat. Wie positiv die Kurse in Aufwärtstrends überraschen können, beweist NORMA heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

