NORMA: Jetzt klare Sicht mit Abbiegeassistenten! / Discounter aus Nürnberg macht modernes Schutzsystem nun zur Pflicht (FOTO)

Nürnberg (ots) -Für mehr Sicherheit unter allen Verkehrsteilnehmern handelt dasUnternehmen NORMA proaktiv: Wer als Spediteur für den Discounter ausNürnberg tätig sein möchte, kann das ab sofort nur noch unterVerwendung von Lastkraftwagen mit den modernsten Abbiegeassistententun. Ebenso werden seit Beginn des Jahres 2018 für den NORMA-eigenenFuhrpark ausnahmslos LKW mit diesem richtungsweisenden Schutzsystemangeschafft.Um den sogenannten toten Winkel möglichst effektiv auszuschalten,gelten die elektronischen Abbiegeassistenten in der Unfallforschungals die optimale Wahl. Viel zu viele Verkehrsunfälle mitLastkraftwagen waren darauf zurückzuführen, dass der gefährliche toteWinkel bei einem Abbiegevorgang ohne dieses System nicht gut genugeinzusehen war. Im Straßenverkehr hat sich diese Technologie abermittlerweile immer wieder bewährt: Mit einem Signalton kann dieserAbbiegeassistent die LKW-Fahrer umgehend davor warnen, wenn nebenihrem Fahrzeug im toten Winkel eine Personengefährdung auszumachenist.Um die Sicherheitspartnerschaft mit den Verkehrsteilnehmernauszubauen, setzt der Discounter NORMA jetzt wie geschildert diemodernen Schutzsysteme ein. Verantwortungsvoll in allen Bereichen zuhandeln, schreibt NORMA bereits seit vielen Jahren ausdrücklich inseinen Unternehmensleitlinien fest.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit über 1.450Filialen am Markt. Im Online-Shop https://www.norma24.de finden dieKunden neben attraktiven Nonfood-Warenwelten mit über 20.000 Artikelnz. B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oderaktuelle Produkte zur Telekommunikation.