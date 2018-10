NORMA: Japanische Händler sind beeindruckt / Nürnberger Discounter empfängt Supermarkt-Betreiber Sundi am Stammsitz Fürth (FOTO)

Nürnberg (ots) -Der japanische Supermarktbetreiber Sundi Ltd. ist beeindruckt vomaktuellen Besuch beim deutschen Discounter NORMA. Die vonNORMA-Geschäftsleitungsmitglied Christian Sitzmann empfangeneDelegation des in Japan mit 170 Filialen aktiven Händlers war vorallem an der erfolgreichen Strategie von NORMA und an der in allenhochmodernen NORMA-Verteilzentren eingesetzten Logistik interessiert."Wir haben uns sehr über die Besuchsanfrage unsererHändler-Kolleginnen und -Kollegen gefreut", unterstrich Sitzmannschon zum Empfang und betonte die unbürokratische Organisation diesesTreffens durch die Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan."Wir sind hier um von NORMA zu lernen", betonte Hideto Maeda, derPräsident des japanischen Lebensmittelunternehmens und bedankte sichfür die Möglichkeit, "hinter die Kulissen" von NORMA blicken zudürfen.Beim Besuch der japanischen Delegation standen die effektivenDistributions- und Logistikprozesse im hochmodernenNORMA-Warenverteilzentrum in der Fürther Manfred-Roth-Straße imbesonderen Mittelpunkt. Beim gemeinsamen Rundgang durch das insgesamtrund 21.000 Quadratmeter große Logistikzentrum konnte der seit überfünf Jahrzehnten erfolgreiche Discounter NORMA den japanischen Gästendie Logistiksysteme der neuesten Generation präsentieren. Sehrinteressiert waren die Besucher dabei auch an der rund 19.500 qmgroßen Halle mit Kühl- und Tiefkühlhaus, Hochregallager undFreistapelzone, in denen jeder Kommissioniervorgang über dasfunkgesteuerte "Pick-by-Voice"-Verfahren durchgeführt wird. Von denKommissionierern wird bei diesem Verfahren jede Lieferung immerfilialgetreu per Sprachkommunikation mit dem Lagercomputerzusammengestellt.Nach der Lagerführung folgte in den Besprechungsräumen eineExperten-Diskussion über effektive Logistik- undDistributionsprozesse sowie eine Führung durch eine NORMA-Filiale.Somit konnten die Händler aus Fernost den Warenverkehr von derWarenannahme im Logistikzentrum bis zum Kunden nachverfolgen. Diejapanischen Gäste waren sichtlich beeindruckt von der Effizienz derAblauforganisation bei NORMA und bedankten sich mit einem Präsent,einem herzlichen "domo arigato" sowie mit einem "Letter of thanks"für diesen für beide Seiten hochspannenden Austausch.Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist inDeutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über1.450 Filialen am Markt. Im Online-Shop NORMA24.de finden die Kundenneben vielen attraktiven Nonfood-Warenwelten mit 20.000 Artikeln z.B. auch Top-Weine, die günstigsten Nah- und Fernreisen oder dieaktuellsten Produkte zur Telekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRDie Art der KommunikationUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell