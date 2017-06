NORMA Group: Weitestgehend unbekannte MDAX-Perle!

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

im April 2011, also als die Börse sich so langsam von den Schrecken der Finanzkrise erholt hatte, wagte die NORMA Group aus dem hessischen Maintal ihren Börsengang. Damals wurden die neuen Aktien zu 21,00 Euro und damit eher am unteren Ende der Bookbuildingspanne (19,00 bis 25,00 Euro) ausgegeben. Euphorisch empfangen wurde die Aktie dann auch nicht, lag der erste Börsenkurs mit 21,50 Euro doch nur knapp über dem Emissionspreis.

Positive Kursentwicklung bringt Aktie in den MDAX

Die erste Zeit nach dem Börsengang tat sich das Management noch sehr schwer damit, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen. So fiel die Aktie infolge einer sehr mangelhaften Kapitalmarktkommunikation auf ein Allzeittief von 11,65 Euro zurück. Seit diesem Allzeittief entwickelte sich die Aktie jedoch positiv und stieg bis Februar 2014 auf über 42 Euro. Gegenüber dem Allzeittief ein Plus von über +250%, gegenüber dem Emissionspreis immerhin noch eine Kurs-Verdopplung.

Folgerichtig stieg die Aktie zwischenzeitlich dann auch in den MDAX auf. Allerdings weiß bis heute wohl kaum jemand, was das Unternehmen eigentlich tut. Bei dem Namen „Norma“ denkt man wohl eher an die entsprechende Supermarktkette. Mit der aber hat die NORMA Group nichts am Hut. Vielmehr entwickeln, produzieren und vermarkten die Hessen qualitativ hochwertige Verbindungslösungen wie z.B. Befestigungsschellen. Einfach, aber gut!

Fazit: Aktie kurzfristig vor dem Durchbruch!

Seit inzwischen fast 2 ½ Jahren befindet sich die Aktie in einer breiten, tendenziell den Aufwärtstrend bestätigenden, Konsolidierung. Die breit angelegte Seitwärtsbewegung verläuft dabei zwischen rund 35 Euro auf der Unterseite und 50 Euro auf der Oberseite. Seit April 2015 hat die Aktie dabei mehrfach versucht, über die 50-Euro-Marke nach oben auszubrechen, was ihr aber nicht gelang.

Aktuell läuft nun der nächste, insgesamt sechste Ausbruchsversuch. Alleine schon der Umstand, dass die Aktie es nun zum sechsten Mal probiert, zeigt einen gewissen Aufwertungsdruck. Ob der charttechnische Ausbruch diesmal klappt, ist zwar nicht ganz sicher. Aber mit jedem Mal, in der es die Aktie versucht, steigt die Wahrscheinlichkeit. Vor diesem Hintergrund erhält man bei einem Einstieg in die Aktie ein gutes Chance/Risiko-Verhältnis. Denn wird das Kaufsignal generiert, dürfte die Aktie bis zu +30% Kurspotenzial bieten und ein Kursziel von 65 Euro anvisieren. Wenn nicht, kann man sich leicht unterhalb der 47-Euro-Marke ausstoppen lassen.

Ein Beitrag von Sascha Huber.