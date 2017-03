NORMA: Großes Azubi-Talent sogar doppelt ausgezeichnet / Discounter aus Nürnberg bringt wieder Ausbildungsbeste hervor (FOTO)

Nürnberg (ots) -Der Erfolg von morgen steckt in den Talenten von heute, dieNORMA-Auszubildende Celine Danhauser ist ein prima Beispiel dafür:Die 19-Jährige freut sich jetzt über die ersten Karriereschritte -und bekam soeben von der Stadt Fürth und von der IHK Nürnberg jeweilseine Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen imAusbildungsberuf zur Kauffrau für Büromanagement überreicht.Doch der Reihe nach: Aktuell hat in Fürth bei dieser Ausbildungniemand mehr überzeugt als das NORMA-Talent. Celine Danhauser gelanges, in der Ludwig Erhard-Berufsschule den stadtweit bestenSchulabschluss als Kauffrau für Büromanagement hinzulegen. DerFürther Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung nahm das sofort zum Anlass,seine persönlichen Glückwünsche auszusprechen und diese perUnterschrift auf der ersten an Celine Danhauser überreichten Urkundezu dokumentieren. Die zweite Urkunde kam praktisch zeitgleich dazu:Von der IHK Nürnberg bekam die leistungsstarke NORMA-Nachwuchskraftbestätigt, dass sie in ihrem gefragten Ausbildungsberuf zu den Bestenin ganz Mittelfranken gehört. Die NORMA-Zentrale zur Top-Leistung derAuszubildenden aus dem eigenen Haus: "Wir freuen uns für die jungeKollegin, der in unserem Unternehmen viele interessante Karrierewegeoffenstehen. Beim kontinuierlich wachsenden Discounter NORMA ist esüblich, den Nachwuchs gezielt zu fördern - wir bilden gerne und ausÜberzeugung für die erfolgreiche Zukunft aus."Für Jugendliche mit Realschulabschluss (oder überzeugendemHauptschulabschluss) bietet NORMA z.B. neben der zweijährigenAusbildung zum/zur Verkäufer/in auch die dreijährige Ausbildung zumKaufmann/frau im Einzelhandel oder zum Kaufmann/frau fürBüromanagement an. Für Abiturienten stehen das berufsbegleitendeBusiness Administration (BA)-Studium sowie das Abiturientenprogrammzum Handelsfachwirt zur Verfügung.Der expansive Discounter NORMA ist in Deutschland sowie inÖsterreich, Frankreich und Tschechien mit bereits über 1.450 Filialenam Markt. Im Internetshop unter www.norma24.de finden die Kundenviele attraktive Nonfood-Warenwelten, Top-Weine, die günstigstenReisen zu allen Nah- und Fernzielen und die aktuellsten Produkte zurTelekommunikation.Pressekontakt:Uwe RosmanithRosmanith & Rosmanith GbRUnter den Eichen 7D-65195 Wiesbaden0611/716547920uwe@rosmanith.deKatja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Werbung und Kommunikation Manfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell